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Beylikdüzü sahili kahverengiye döndü... 'Kanalizasyon suyu' iddiası

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Deniz#Kanalizasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 14:36

Marmara Denizi'nin Beylikdüzü sahili su karışan atıklar nedeniyle kahverengiye döndü. Çevre sakinleri 8 mahallenin kanalizasyon suyunun Dereağzı Mahallesi'nden denize aktığını belirtirken kötü kokudan da rahatsız olduklarını kaydetti.

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Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki yaşam vadisinin çıkışında kanalizasyon suyunun denize döküldüğü iddia edildi. Deniz renk değiştirirken kötü koku da yayıldı.

Emekli mahalle sakini Şükrü Opan, "Ben emekliyim buraya oturmaya geliyorum. Oturuyorum burada ama bu kokudan insan duramıyor. 1 buçuk aydır bura böyle. Lağım suyudur eskiden dereden geliyordu şimdi boruyla buraya taşıdılar." diye konuştu. Diğer bir mahalle sakini Mehmet Ali Sayar ise, "Ben haftanın 4 günü buradayım. Kokudan rahatsız oluyorum bu yüzden arabadan çıkmıyorum, dışarıda oturulmuyor. Hem denizi kirletiyor hem de koku yayıyor. Bu kanalizasyonun düzeltilmesi iyi olur" diye konuştu. İBB'den ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Beylikdüzü sahili kahverengiye döndü... Kanalizasyon suyu iddiası

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#Beylikdüzü#Deniz#Kanalizasyon

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