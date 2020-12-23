MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
GeriGündem Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 23.12.2020 - 02:59 | Son Güncelleme:

Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Riva Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde 06 KM 514 plakalı tırı kullanan Mevlüt Ç'nin (33) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç emniyet şeridine devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tırın dorsesinin altında sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri Mevlüt Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle