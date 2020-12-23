Beykoz'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Riva Kavşağı mevkisi Ankara istikametinde 06 KM 514 plakalı tırı kullanan Mevlüt Ç'nin (33) henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç emniyet şeridine devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri tırın dorsesinin altında sıkışan sürücüyü yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekipleri Mevlüt Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.