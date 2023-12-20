Beykoz'da apartman yangını: Evdekiler gözaltına alındı

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Yangın saat 03.00 sıralarında Kavacık Mahallesi Eti Sokak'ta bulunan iki katlı binada çıktı. Binanın birinci katında belirlenemeyen nedenle çıkan alevler, üst kata sıçradı. Haber verilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.