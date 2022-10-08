Beyin felçli çocuklara sanatla terapi

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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Esin Selimoğlu, “Türkiye’de her yıl 6000 bebeğe serebral palsi tanısı konuyor. Bu hastaların 3’de 1’i yürüyemiyor, 4’te1’i konuşamıyor. Üçte birinde de zihinsel engellilik oluyor. Serebral Palsili çocuklarımızı, ailelerimizin beklentisi yönünde bir ilaçla, bir şurupla maalesef tedavi edemiyoruz. Geleneksel fizik tedavi ve egzersiz programlarımıza robotlar da katıldı. Robotik rehabilitasyon, hastanın monoton egzersiz tedavisine ilgisinin azalmasıyla dahil oluyor ve oyunla tedaviyi bütünleştirerek etki süreci başlıyor” dedi.

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Bursa’daki terapi etkinliğinde aileler çocukların bakımı ve sosyal faaliyetleri için destek istedi.