Beyaz Saray duyurdu... İsrail’den her gün 4 saat ara

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Gazze’deki insani dram her geçen gün artarak devam ederken kayıpların çoğunlukla çocuklar ve kadınlardan oluşması nedeniyle uluslararası toplumun İsrail üzerindeki ateşkes baskısı da giderek yükseliyor. Tüm bu tartışmaların ortasında dün ABD’den önemli bir açıklama geldi. Beyaz Saray, İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini duyurdu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki sivillerin bölgeden ayrılması için saldırılara verilecek her 4 saatlik aranın İsrail tarafından 3 saat önceden duyurulacağını belirtti.

‘ARALARDA OPERASYON OLMAYACAK’

Araların insani yardımların ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılmasına ve Filistinlilerin “zarar görmeden bölgeden ayrılmalarına” olanak tanıyacağını belirten Kirby, “Bu aralar, özellikle de sivillerin çatışmalardan uzakta daha güvenli bölgelere ulaşmalarına yardımcı olmak açısından doğru yönde atılmış bir adım” dedi. Kirby ayrıca, İsrail’in aralar boyunca bu bölgelerde herhangi bir askeri operasyon yapmayacağını kendilerine ilettiğini ifade etti. Araların ne zamana kadar süreceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

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MACRON DA ATEŞKES İÇİN BASTIRIYOR

Gazze’deki sivil nüfusa yönelik uluslararası insani yardım konferansı dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çağrısı üzerine başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda yapıldı. Açılış konuşmasında ateşkes çağrısını yineleyen Macron, sivillerin korunmasının pazarlığa açık olmadığının altını çizdi. Yaklaşık 80 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin katıldığı toplantıya İsrail yönetimi davet edilmedi. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de toplantıda hazır bulundu. Türkiye adına ise toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız katıldı.

‘İSRAİL’E YAPTIRIM UYGULANSIN’ ÖNERİSİ

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Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, İsrail’e Gazze’ye yönelik bombardımanları sebebiyle yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Ülkesinin Nieuwsblad gazetesine konuşan De Sutter, Belçika hükümetine yaptığı çağrıda Gazze’deki hastane ve mülteci kamplarının bombalanmasına ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti. İsrail’in tüm dünyadan yapılan uluslararası ateşkes çağrılarını umursamadığını ifade eden De Sutter, Avrupa Birliği’nin deİsrail ile işbirliği anlaşmalarının derhal askıya alınması gerektiğini dile getirdi.

AP’DE BLANCHETT’TEN ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail’in Gazze’yi hedef alan topyekûn saldırılarına sanat dünyasından da tepkiler gelmeye başladı. Oscar ödüllü oyuncu Cate Blanchett, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin İyi Niyet Elçisi olan Blanchett, İsrail ve Gazze’de bir aydır devam eden şiddeti korku içinde izlediğini belirtti, “Çatışma, binlerce masum kişinin canına mal oldu” diye konuştu. Avustralyalı oyuncunun sözleri AP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

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BÜYÜK YIKIM, BÜYÜK ACI

Gazze kent merkezi İsrail bombardımanı sonucunda harabeye dönerken, İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812’ye yükselirken, 26 bin 905 kişi ise yaralandı. 272 bin konut saldırılarda zarar görürken, bunlardan 55 bini ise tamamen yıkıldı.

SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

BM LİDERİ: KISA SÜREDE BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ‘Reuters Next’ adlı etkinlik kapsamında düzenlenen programda İsrail’i eleştirdi. “Gazze’de kısa sürede binlerce çocuk öldürüldü” diyen BM lideri, İsrail’in 7 Ekim sonrası uygulamaya koyduğu askeri yönteminin hatasının açık olduğunu ifade etti. Gazze’deki korkunç görüntülerin, ‘Hamas’ın baskınının ardından İsrail’e yönelik oluşan sempatiyi’ sorgulatır hale getirdiğini söyleyen Guterres, İsrail’in savaş hukukuna uymasının kendi çıkarına olacağını belirtti.

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HUSİLER ABD İHA’SINI DÜŞÜRDÜ

ABD’ye ait MQ9 tipi insansız hava aracı (İHA), önceki gece Yemen’deki Husi güçleri tarafından Kızıldeniz üzerinde düşürüldü. Husiler, Yemen karasularında ABD’ye ait MQ-9 Reaper tipi İHA’yı düşürdüklerini duyurdukları açıklamada, Yemen hava sahasında ‘gözetleme ve casusluk’ faaliyeti yürüttüğü tespit edilen SİHA’nın ABD tarafından İsrail’i desteklemek için kullanıldığını öne sürdü. Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, İHA’nın düşürüldüğünü teyit ederken, ABD Merkez Komutanlığı’nın yetkililerinin olayı değerlendirdiklerini belirtti.

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HAMAS 7 EKİM’İN MOTİVASYONUNU ANLATTI

Hamas’ın üst düzey liderlerinden Halil el-Hayya, 7 Ekim baskınının arkasındaki motivasyonu, “Sadece tek bir çatışmaya girmek yerine tüm denklemi değiştirmemiz gerekiyordu” diyerek anlattı. Katar’ın başkenti Doha’da New York Times’a konuşan Hayya, “Denklemi değiştirebilecek şey büyük bir eylemdi ve şüphesiz bu büyük eyleme tepkinin büyük olacağı biliniyordu. İnsanlara Filistin davasının ölmeyeceğini söylemek zorundaydık. Filistin meselesini yeniden masaya yatırmayı başardık ve şu anda bölgede hiç kimse sükûnet içinde değil” ifadelerini kullandı.