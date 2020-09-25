‘Beyaz kıta’nın şifresi çözülüyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından şubat ayında Antarktika’ya bilimsel seferlerin 4’üncüsü gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan 24 Türk araştırmacı, yaklaşık bir ay kaldıkları kıtada, 15 bilimsel proje üzerinde çalıştı. Bu yıl iklim değişikliği teması ile gerçekleştirilen ve kadın araştırmacıların de yer aldığı seferin belgeseli de bir kadın tarafından çekildi. Yönetmen Burcu Camcıoğlu’nun hazırladığı ve araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntülerden oluşan ‘Gezegenin Karakutusu: Antarktika’ belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

‘ANTARKTİKA’YA KADIN ELİ DEĞDİ’

Beştepe’deki ilk gösterime, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile eşi Esra Varank, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Dünya Dalış Rekortmeni ve bir önceki Antarktika seferinde yer alan Şahika Ercümen ile sefer ekibi katıldı. Emine Erdoğan, belgeseli büyük bir ilgiyle izlediğini belirterek, “Belgeselin yönetmeninin kadın olması ayrıca dikkat çekici. Bilim seferlerinin içinde kadın araştırmacılarımız var. Ekip başı bir kadın... Yani, Antarktika’ya adeta kadın eli değdi diyebiliriz. Kadınlarımızı özellikle tebrik ediyorum. Cesaretleri, birikimleri ve geniş vizyonlarıyla bu önemli çalışmanın parçası oldular. Kadınların dahil oldukları işlerin ne kadar verimli olduğunu da göstermiş oldular” ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ TRT 1’DE

Burcu Camcıoğlu’nun yönettiği ‘Gezegenin Karakutusu: Antarktika’ belgeseli, araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntülerden oluşturuldu. 57 dakikalık belgesel 24 Eylül Perşembe günü TRT Belgesel’de yayınlandı, 27 Eylül Pazar günü de TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.