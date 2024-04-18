‘Beyaz cennet’ rekor kırdı

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Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, 4 mevsim boyunca dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ‘beyaz cennet’ Pamukkale tarihi dokusu, termal suları ve güzelliğiyle turistlerin beğenisini kazanıyor. Hierapolis Antik Kenti’nin de gezilebildiği Pamukkale’de balon ve paraşüt uçuşları da turistlere eğlenceli vakit geçirme olanağı sunuyor. Pamukkale’yi çoğunlukla Uzak Doğu ve Güney Amerika’daki ülkelerden gelen turistler ziyaret ediyor. 2022 yılında 1 milyon 850 bin ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale’yi 2023 yılında 2 milyon 200 bin kişi ziyaret etti.



ÖNCEKİ REKOR 2019’DAYDI



Pamukkale’yi Ramazan Bayramı’nda bir günde 18 bin 500 kişi ziyaret etti. En son 2019’da bir günde 16 bin 500 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale’nin böylelikle bayramda bir gündeki ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların günlük giriş rekorunu da kırdığı belirtildi. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, “Pamukkale, Ramazan Bayramı’nda bir günde ziyaret edilen rakam ile kendi rekorunu kırdı. Bundan sonra da Pamukkale giriş rekorları kırmaya devam edecek. Özellikle başlayan gece müzeciliğinin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu yıl 3 milyon ziyaretçi bekliyoruz” dedi.