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Beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklerin yuvası

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#Afyonkarahisar#Sandıklı#Leylek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 09:57

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Oda köyünde, bir beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklere ev sahipliği yapıyor. 7 yıl önce elektrik hattından kaynaklı yangında bir yuva yanmasına rağmen beton direğe yuva yapmayı sürdüren leylekler, köylüler tarafından da korunup, kollanıyor.

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Sandıklı'ya bağlı Oda köyündeki bir beton elektrik direğine 15 yıldır leylekler, her göç sezonunda gelip yuva yapıyor. Leyleklerin akıma kapılmasından korkan köylüler, bu direğin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan bir direk daha dikti. Ancak leylekler yuva için beton elektrik direğinden vazgeçmedi. 7 yıl önce leylek yuvası, elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangında kül oldu. Leylekler, yangından kısa süre sonra yanan yuvanın yerine yenisini yaptı.

Beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklerin yuvası

Her yıl aralıksız aynı direğe yuva yapan leylekler, bu yıl da geldi. 2 leylek, direğin üzerine yuvalarını kurdu. Leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteren köylüler, onları 'Baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor. Köylülerden İrfan Çetinkaya, "Bu leylekler 15 senedir burada. Burada yuva yapıyor. Biz de onları bakıp kolluyoruz. Köyün neşesi bunlar" dedi. Köylülerden Rahmi Uğur da leylekleri elinden geldiği kadar korumaya çalıştıklarını söyledi.

Beton elektrik direği, 15 yıldır leyleklerin yuvası

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#Afyonkarahisar#Sandıklı#Leylek

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