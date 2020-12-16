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ANKARA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beştepe’de renkli kabul

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Beştepe’de renkli kabul
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, dün Beştepe’de büyükelçi kabulleri vardı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde, Lüksemburg’un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz, Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Letonya’nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin’in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin Erdoğan’a güven mektubu sundu. Bazı büyükelçi eşleri kabule yerel kıyafetleriyle katıldı. Büyükelçilerin eşleri ve elçilik mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Beştepe’de renkli kabul
Letonya Büyükelçisi Vaivars’ın eşi Lina Okumura-Vaivara kabule yerel giysiyle katıldı.

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