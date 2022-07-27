Beştepe’de elçileri kabul

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Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi ile ayrı ayrı bir araya gelen Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, savunma sanayii işbirliği başta olmak üzere Türkiye-Malezya ilişkileri ele alındı.

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ERDOĞAN HAFTAYA SOÇİ’YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta cuma günü Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi’ye gidecek. Erdoğan, yaz çalışmalarını Soçi’de sürdüren Rusya Lideri Vladimir Putin’le görüşecek. Görüşmede Ukrayna limanlarındaki tahılın ihraç edilmesinin ele alınması bekleniyor.