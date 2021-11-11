Beştepe’de 2 saat 20 dakika

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Bir süredir CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere siyasi parti ziyaretlerini sürdüren Karamollaoğlu, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Oğuzhan Asiltürk’ün vefatının ardından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı’na seçilen Karamollaoğlu’nun Erdoğan ile görüşmesi beklenenden uzun sürdü. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği ifade edildi.

‘DOSTANE, GÜZEL BİR GÖRÜŞME’

Son olarak SP Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün cenaze töreninde görüşen Erdoğan ile Karamollaoğlu’nun başta yeni anayasa çalışmaları olmak üzere gündemdeki konuları ele aldığı belirtildi. Karamollaoğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. 2 saat kadar hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz. Ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum” dedi.