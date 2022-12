Beşiktaş’taki terör saldırısı şehitleri 6’ncı yılında anıldı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016 tarihinde oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrasında Vodafone Park Stadı önünde ve çevresinde meydana gelen iki ayrı terör saldırısında 40'ı polis 47 kişi şehit olmuştu. Şehadetlerinin 6’ncı yılında şehitler için Edirnekapı Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Anma törenine, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, emniyet müdürleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Düzenlenen törenin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kabir başında gözyaşı döken şehit aileleri, acılarını ilk günkü gibi yaşadıklarını söyledi.

“BEN ONSUZ NEFES ALAMIYORUM”

Şehit Emniyet Amiri Kadir Yıldırım’ın annesi Müjgan Yıldırım, “Oğlumu çok özledim. 70 aydır görmüyorum. Kokusunu, gülüşünü, yürüyüşünü, hareketini özledim. Nefes alıyordu. Şimdi nefes alamıyor. Her gün Kadıköy’den gidip gelirim. Oğluma yazı yazarım, başucuna asarım. Çiçeklerini süslerim. Anne ve babalar ağlamasın. O teröristler kahrolsun. Ocakları kurusun. Askerimizi, polisimizi, emniyet teşkilatımızı Rabbim korusun. Evlat acısı çok zor. Acım çok büyük. Aslan gibi evladımı kaybettim. Kadir’ime hiç dayanamıyorum. 70 aydır kendimi zor tutuyorum. Çok özledim. Ben onsuz nefes alamıyorum. Bütün şehit annelerine Rabbim dayanma gücü versin” dedi.

“YAŞADIĞIM TESPİT EDİLİNCE HASTANEYE KALDIRILDIM”

Arkadaşlarının şehit olduğu günü anlatan Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu, “Bir maç çıkışıydı. Görevimizi ifa ettikten sonra canlı bomba eylemi gerçekleşti. 40 tane polis arkadaşım, 8 tane sivil vatandaş şehit oldu. Birçok da arkadaşımız gazi oldu. Ben ilk başta ağır yaralıydım. 6 ay kadar hastane sürecim oldu. 1 ay yoğun bakım sürecim oldu. Birçok şeyi hatırlamıyorum. Şehit olduğum zannedildiği için müdahale edilmemişti. Yaşadığım tespit edilince hastaneye kaldırıldım” dedi.

“ONLARIN HER BİRİ BİRER PIRLANTAYDI”

Birçok arkadaşını şehit verdiğini söyleyen Kaptanoğlu, “Ben orada Tim-47’nin amiriydim. Bana bağlı olarak beraber çalıştığımız birçok arkadaşım şehit oldu. Yakın arkadaşım Komiser Yardımcısı Erdem Özçelik şehit oldu. Onlarla çalışmak apayrı bir duygudur. İnsanlar onları tanısaydı, şehitlerin kimlere yakışacağını, kimlerin şehit olacağını anlayabilirlerdi. Hastanede yattığım sürece vazifeme tekrar geri dönme ümidiyle tedavimin en iyi şekilde yapılmasını sağladım. Şu an da vazifedeyim. Daha güzel şeyler yapabilmek için çalışıyoruz. Arkadaşlarla birçok göreve gittim. Onların her biri birer pırlantaydı. Karakter olarak, insan olarak her şeyler dört dörtlüktü. Şehidin kusursuz olması o çocuklar için tarif edilecek bir kelimedir” diye konuştu.