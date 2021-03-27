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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 10:24 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

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Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi.

Beşiktaşta toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi
Koronavirüs denetimleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde denetim yaptı. Otobüs, taksi ve araçlar durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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