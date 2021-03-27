Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüs denetimleri kapsamında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde denetim yaptı. Otobüs, taksi ve araçlar durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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