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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN İSTANBUL,(DHA)-
Haber Giriş: 31.03.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüs denetimleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Beşiktaş'ta toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak denetlendi. 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. 

Beşiktaşta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

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