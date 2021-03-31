Beşiktaş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı. Otobüs, taksi ve minibüsler durdurularak denetlendi. Denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi.

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