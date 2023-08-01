Beşiktaş’ta otomobilde akıl almaz düzenek! Polis yaylı zulayı mıknatıslı kulaklıkla açtı

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timi, geçtiğimiz günlerde saat 21.00 sıralarında Levazım’da şüphe üzerine 34 FLC 728 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri ardından sürücü Umut Y.’nin üst aramasını yaparak Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasını yaptı. Kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlamayan yunus timi, şahsın tedirgin hallerinden şüphelenerek araçta arama yapmaya başladı.

ORJİNAL OLMAYAN TEYP SİSTEMİ ELE VERDİ

Yapılan aramalarda yunus timi, otomobilin orta kısmındaki teyp sisteminin orijinal olmadığını fark etti. Buradan yola çıkan polis, aracın vites kısmında bir kablosuz kulaklık gördü. Kulaklığın şahsın cep telefonuyla uyum sağlamaması üzerine şüpheleri daha da artan yunus timi, yaptığı incelemede kulaklığın mıknatıs özelliği olduğunu belirledi.

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POLİS YAYLI ZULAYI MIKNATISLI KULAKLIKLA AÇTI

Araçta detaylı inceleme yaparak mıknatıslı kulaklığı aracın çeşitli yerlerine sürten yunus timi, kulaklık kutusunu sol direk diye tabir edilen emniyet kemerinin bulunduğu kısmın alt aksamına sürttü. O esnada aracın ortasında bulunan teyp bölümünde, yay mekanizmalı zula diye tabir edilen gizli bir bölme açıldı.

ZULASINDAN KOKAİN ÇIKAN TORBACI TUTUKLANDI

Beşiktaş yunus timlerinin bölmede yaptığı incelemede satışa hazır 8 parça halinde 6.3 gram paketlenmiş kokain, 2 bin 235 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi. Aramaların ardından kelepçelenen Umut Y. gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.