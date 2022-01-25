Beşiktaş'ta iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi

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İstanbul'da etkili olan kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi. Beşiktaş'ta da karın ağırlığına dayanamayan iki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. İlk olay Konaklar Mahallesi üzerinde meydana geldi. Üzerine yağan karın ağırlığına dayanamayan çam ağacı park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Sabah araçlarını çıkarmak için gelen otomobil sahibi, ağacın kesilmesi için itfaiye ekibine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi devrilen ağacı motorlu testere ile keserek otomobillerin üzerinden aldı.

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İkinci olay Cihannüma Mahallesi Akdoğan Sokak üzerinde meydana geldi. Burada da park halindeki otomobilin üzerine Söğüt ağacı devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine itfaiye ekibi gelerek otomobilin üzerine devrilen ağacı kesti.