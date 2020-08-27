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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Besihanede yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı

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Besihanede yangın çıktı, hayvanlar son anda kurtarıldı
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ISPARTA'da bir besihanede çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. 3 bine yakın saman balyasının küle döndüğü yangında besihanedeki 67 küçükbaş hayvan ve çoban köpeği son anda kurtarıldı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çünür Mahallesi'ndeki Halil Demirtaş'a ait besihanenin saman deposunda çıktı. Depoda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü.Alevler saman balyalarına sıçrarken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Çevredekilerin dumanı fark ederek itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye ekipler 5 itfaiye aracı ve 7 arazözle sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen alev alan samanlar söndürülmeyince bölgeye ekskavatör getirilerek saman balyaları dağıtılıp, yangın söndürülebildi.

Besihanede yangın sırasında kapalı durumda olan 67 küçükbaş hayvan ile 1 çoban köpeği yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 3 bine yakın saman balyasının tamamen yandığı ve hasarın büyük olduğu belirlendi.

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