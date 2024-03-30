Beş yılda 650 bin konut seferberliği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’un da katıldığı mitinglerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklendi, kentsel dönüşüm seferberliği mesajı verdi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

VAATLERİNİ UNUTACAK OLANLARI DEĞİL

“İstanbul’da 30 yıl önce başlattığımız yerel yönetim hamlesi maalesef son 5 yıldır durmuş, hatta ibre tersine dönmüştür. Şehri yönetmesi gerekenler İstanbul’dan başka her işle uğraştıkları için bırakınız yeni projeyi, devraldıkları yatırımları bile sürdürememişlerdir. İşte şu anda İstanbul’u yöneten büyükşehir belediye başkanı acaba Sultanbeyli’ye en ufak bir yatırımı oldu mu? Göreve gelince vaatlerini unutacak değil, verdiği sözü yerine getirecek belediye başkanlarını seçeceğiz.

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YARI ZAMANLI MESAİYLE OLMAZ

Ne diyor ‘Tam yol ileri’ ne tam ileri, sen tam gaz geri gidiyorsun. Sultanbeyli’yi bir defa hiçbir zaman kalkıp da sahiplenmedi ki. Ulaşımıyla, çevresiyle, depreme hazırlığıyla, sosyal belediyeciliğiyle İstanbul içler acısı bir hale gelmiştir. Lazım olduklarında, hava bozuk olduğunda, ya tatilde ya cumhurbaşkanı yardımcılığı peşinde. Ya büyükelçilerle Sarıyer’de balıkta. Bu şehrin sorunlarını bunlar çözebilir mi? İstanbul’un yönetimi yarı zamanlı mesaiyle olacak bir iş değildir. İstanbul kendine ortak kabul etmez. Ya İstanbul’a hizmet ediyorsunuz ya da bu şehri ihmal ediyorsunuz. Ya İstanbul’a aşkla, tutkuyla bağlısınız ya da gönlünüzde başka hesaplar var.

Erdoğan mitinglerinde çocukların sevgi gösterileriyle de karşılaştı.

BAVUL BAVUL DOLAR OLDU

İstanbul’un birinci önceliği depreme hazırlıktır. Son dönemde bu konuda herhangi bir çaba, gayret, proje, icraat gördünüz mü? Hayır. Çünkü depreme hazırlık için kullanılması gereken kaynaklar bavul bavul ne oldu? Dolar. Ne oldu? Avro. Ve bunlar bir yere götürülüyor. Depreme hazırlık için sarf edilmesi gereken vakit delege avlarında, DEM’le pazarlıkta. Bu DEM’i biliyorsunuz değil mi? Bizim Rize’nin çay demi değil ha.

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Bilim insanları her gün İstanbul’u depreme hazırlayın diye ikaz ediyor.

BU YÜZDEN KURUM’U ADAY GÖSTERDİK

Biz işte bu sebeple İstanbul’da afet bölgelerindeki gayretli çalışmalarıyla milletimizin takdirini toplayan Murat Kurum kardeşimizi büyükşehir adayı olarak belirledik. Tam bir seferberlik anlayışıyla çalışarak 650 bin konutun dönüşümünü inşallah 5 yıl gibi kısa süre içinde tamamlayacak. İstanbul’un ikinci gündemi artık hayatı çekilmez hale getiren trafiktir. Ya şuraya doğru dürüst otobüs geliyor mu? Devamlı otobüsler yanıyor, buradaki ulaşım ne yazık ki yapılmıyor. Mevcut yönetim bizden devraldığı metro hatlarını bile yapamadığı trafiği rahatlatacak başka projeler de geliştiremediği için şehir adeta kilitlendi. Ya öyle bir belediye başkanı ki Sancaktepe’de metroyla ilgili açılış yaptık. Orayı geldi toprakla doldurdu. Ya sen nasıl bir belediye başkanısın? İstanbul tam bir çile şehri haline geldi. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro hattının durak sayılarını yarıya düşürerek, sırf açmış olmak için açtılar. Yani bizim dönemimizde başlayan diğer birçok proje gibi metro hattını da ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Bir dönem bizim yanımızda oldukları halde şimdi sadece AK Parti’ye ve Cumhur İttifakı’na kaybettirerek CHP’ye seçim kazandırmaya çalışanların söylemlerine itibar etmeyeceğiz. Ankara’dan Sultanbeyli’nin durumunu takip edeceğim. Bu sonradan hani ortaya çıkanlar filan var biliyorsunuz. Bunlara asla yüz vermiyoruz değil mi?”

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GAZZE’YE 8’İNCİ YARDIM GEMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Gazze’ye desteğin süreceğinin altını çizdi: “BM Güvenlik Konseyi’nin acil ateşkes kararından sonra İsrail üzerindeki baskının artırılması için yoğun çaba harcıyoruz. Dün sekizinci yardım gemisini 3 bin ton tutarında 125 bin gıda kolisiyle Gazze’ye ulaştırılmak üzere Mısır’a sevk ettik.”

SEÇİM SAHADA KAZANILIR SANDIKTA TESCİL ETTİRİLİR

-Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi’nde düzenlediği ‘Sandık Yönetim Kurulu İftar Programı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

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İNANIYORUM Kİ KUŞ UÇURTMAYACAKSINIZ

“Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız. Sabah erken saatlerde sandık mahalline varıp orada kontrol altına alacağınıza inanıyorum. Bizler sandık kurulu üyesi olduğumuz zamanlarda olaya böyle yüklenirdik.

Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan bir kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde ve yöntemlerde aramadık. Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe ve vesayet eliyle gasp etmeye can atanlar vardı. Aynı şekilde sandığa milletin atmadığı oyu hile ve hurdayla kendi hanelerine yazdırmak için her türlü oyunu sergileyenlere de rastlıyorduk. Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğum zaman bunu yaşadım. Bu oyuna geldik. Ve bundan dolayı da bir hafta hapis de yattım.

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KİMSENİN OYUNDA GÖZÜMÜZ YOK

Bu seçimlerde sandığa gidecek vatandaşımızın iradesine müdahale için pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki, İstanbul’daki işte Büyükşehir adayı malum partinin CHP’nin bu oyunların, bu tezgahların peşinde. Ama benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi’ye böyle bir yol göstermeyecek.

İnşallah biz Allah’ın izniyle muradımıza ereceğiz. Bunca yıllık siyasi hayatımız bize şunu gösterdi. Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil ettirilir. Sahada yoksanız sandıktan bir şey zaten çıkmaz. Sandığı iyi kontrol edemezseniz de sahadaki emeğinizin en azından bir kısmı heba olur. Asıl önemli vazife pazar günü sizi bekliyor. AK Parti’yi ve Cumhur İttifakı’nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Ama bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz. Her şeyin hukuka, hakkaniyete, adalete uygun bir şekilde yürümesi için bina görevlisiyle, kat görevlisiyle, sandık müşahidiyle tüm süreç bitene kadar bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz.” (Aziz ÖZEN/İSTANBUL)

KURUM: İSTANBUL’UN PARASI İSTANBUL’A

-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la birlikte katıldığı Sultanbeyli mitinginde, “Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a harcayacağız” dedi. Kurum özetle şöyle konuştu: “İstanbul için hayallerimizin gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. CHP’li İBB yönetiminin aksine İstanbul’un parasını İstanbul’a, İstanbul’un geleceğine harcayacağız. Biz onların savurduğu, onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a harcayacağız.”