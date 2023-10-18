Bergama Müzesi kapanıyor... Zeus Sunağı evine dönsün

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Almanya’nın başkenti Berlin’deki Pergamon (Bergama) Müzesi tepeden tırnağa renovasyon için 2037’ye kadar kapatılıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında daha önce 2012 yılında A kanadı kapatılan müzenin bu kez B kanadı da ziyaretçilere kapatılacak. Böylece müze çalışmaların 2027 yılında tamamlanması planlanan A kanadı tekrar açılana kadar yaklaşık 4 yıl tamamen kapalı olacak. Türkiye’den götürülen Bergama Zeus Sunağı’nın da yer aldığı müzede Babil’in İştar Kapısı ve İslam sanatından çok sayıda örnek yer alıyor. 23 Ekim’deki kapanma öncesinde müze, ziyaretçi akınına uğruyor.

BİNA AĞIR ESERLER NEDENİYLE BATIYOR

1930 yılında açılan müzenin, gözenekli bir zemin üzerinde bulunması, yıpranma ve sanat koleksiyonunun oluşturduğu ağırlık nedeniyle batmaya başladığı belirtildi. Binanın gerçekten kötü durumda olduğunu belirten yetkililer, yağmur yağdığında binada su sızıntıları olduğunu ve güçlendirme çalışmalarının “acilen yapılması gerektiğini” söylüyor. Bina temelindeki güçlendirme çalışmalarının uzun sürmesinin yanı sıra 1.5 milyar Euro gibi yüksek de bir maliyeti olacak.

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BERGAMA TAPINAĞI ‘GÜN IŞIĞI’NA ÇIKSIN

Müzeyle ilgili devam eden süreçlerden bir diğeri ise eserlerin mülkiyetine ilişkin soru işaretleri. Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkeler müzenin koleksiyonunda bulunan parçaların mülkiyet durumlarının tartışmalı olduğunu savunurak, eserlerin anavatanlarına dönmesini istiyor. Türkiye Kültür Bakanlığı’ndan Zeynep Boz da geçen ay Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya’nın Bergama Tapınağı hakkındaki mülkiyet iddialarının yasallığının sorgulanması gerektiğini belirterek, sunağın “Bergama’nın gün ışığına geri dönmesi gerektiğini” söyledi.

İZMİR’DEN ALMANYA’YA KAÇIRILDI

- Bergama Tapınağı, 1870’li yıllarda Alman mühendis ve arkeolog Carl Humann tarafından yürütülen kaçak kazıda, İzmir’in Bergama bölgesinde bulunduktan sonra Almanya’ya götürülmüştü.