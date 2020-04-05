Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi nedir ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Berat Kandili ne zaman ve ibadetleri nelerdir sorusu, bu gün hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili'nin idrak edileceği gün ne zaman olacak? İşte, Berat Kandili ibadetleri ve Berat Gecesi nedir sorusunun cevapları

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” şeklinde buyurduğu Berat Kandili, bu yıl 7 Nisan gecesi idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;

14 ŞABAN 1441 07 NİSAN-2020 SALI BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1441 24 NİSAN-2020 CUMA RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1441 19 MAYIS-2020 SALI KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor. İşte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanık bir gönülle geçirelim. Günümüzü değerlendirerek, geçmişimizi sorgulayalım ve geleceğimizi planlamak için Berat gecesini fırsat bilelim.

BERAT GECESİ NEDİR?

Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma; kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapma, yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe etme zamanıdır.

Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.