Berat Kandili ne zaman? Berat gecesi nedir ve yapılacak ibadetler nelerdir?
Berat Kandili, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanların tarihini takip ettiği dini günler arasında yer alıyor. Pek çok vatandaşın Berat Kandili ne zaman sorusu ile yanıt aradığı bu ulvi gün için tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte, Berat Gecesi yapılacak ibadetler ve bu günün anlam ve önemine dair bazı bilgiler
Berat Kandili ne zaman ve ibadetleri nelerdir sorusu, bu gün hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Berat Kandili'nin idrak edileceği gün ne zaman olacak? İşte, Berat Kandili ibadetleri ve Berat Gecesi nedir sorusunun cevapları
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Yüce Rabbimizin “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!” şeklinde buyurduğu Berat Kandili, bu yıl 7 Nisan gecesi idrak edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre diğer dini günler şu şekilde olacak;
14
ŞABAN
1441
07
NİSAN-2020
SALI
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1441
24
NİSAN-2020
CUMA
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1441
19
MAYIS-2020
SALI
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1441
23
MAYIS-2020
CUMARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1441
24
MAYIS-2020
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1441
25
MAYIS-2020
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1441
26
MAYIS-2020
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
BERAT KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
“Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; “Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor. İşte isteyeceklerimizi Rabbimizden bu gece isteyelim. Bu geceyi uyanık bir gönülle geçirelim. Günümüzü değerlendirerek, geçmişimizi sorgulayalım ve geleceğimizi planlamak için Berat gecesini fırsat bilelim.
BERAT GECESİ NEDİR?
Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma; kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Berat, tövbe ve dua zamanıdır. Berat Kandilini fırsat bilerek iç dünyamıza doğru bir yolculuk yapma, yenilenme ümidiyle hep birlikte tekrar günaha dönmemek üzere tövbe etme zamanıdır.
Af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan Berat gecesi hakkında Hz. Muhammed'in (s.a.s) şöyle buyurduğu ifade ediliyor: "Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah (C.C), bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Hz. Muhammed bu hadisinde Berat Kandili'nde oruç tutulmasını buyuruyor.
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