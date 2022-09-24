Benimleyseniz artık hissetmek istiyorum

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CHP’nin Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İzmir Seferihisar’da başladı. Toplantıda genel başkan yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ilçe belediye başkanları ve vekiller yer aldı. Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

İLERLEMEYE KARARLIYIM

“Ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım. Hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor, buna inanın. Halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Artık beraber karar verelim; bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Bizim kitabımızda umutsuzluğa yer yoktur. Umudu büyütmek zorundayız. En zor koşullarda Türkiye’yi aydınlığa çıkaran bir partinin üyesi olmaktan onur duymamız gerekiyor. Salı günü Elazığ’daydık. Bir gün önce bütün billboard’larda halkı tahrik etmeye çalışan afişler asılmıştı. Haberi aldığımda ‘Sakın dokunmayın, aynen kalsın’ dedim.

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ELAZIĞ’A SELAM GÖNDERİYORUM

İzmir’den bütün Elazığlı hemşehrilerime CHP üyelerinin selamını gönderiyorum. Afişleri basan kişiler ‘Cumhur İttifakı’nı oluşturan kişilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır’ diyor.

(Çiftçilere yardım) Çiftçiye yaptıkları yardım ilk 8 ayda 25 milyar liradır. Oysa çiftçiye verilmesi gereken para bu yıl sonuna kadar kanuna göre 143 milyar lira olması lazım.”





İLK DESTEK İMAMOĞLU VE YAVAŞ’TAN

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’li milletvekillerine yönelik, “Gerçekten benimle misiniz?” çıkışına partililerinden gelen “yanındayım” etiketi Twitter’ın Trend Topic (TT) listesinde liste başı oldu.

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Kılıçdaroğlu’na ilk destek mesajları, adları adaylık kulislerinde de geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan geldi. İmamoğlu, “Her koşulda Sayın Genel Başkanımızın yanındayım” derken, Yavaş da “Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım” mesajı verdi.

‘YANINDAYIM’ MESAJLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da aralarında bulunduğu belediye başkanları, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile parti yöneticileri ve milletvekilleri de “yanındayım” etiketiyle Kılıçdaroğlu’na desteklerini açıkladılar.

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KUŞOĞLU’NDAN VİDEO

“HDP’ye bakanlık” çıkışıyla İYİ Parti ile krize yol açan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Asla yalnız yürümeyeceksin, yanındayım” mesajını paylaşırken, “Kılıçdaroğlu aday olmazsa masa dağılır” sözüyle kriz yaratan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu’nun kamp konuşmasının videosunu “yanındayım” etiketiyle paylaştı.

‘KILIÇDAROĞLU’NA ÖLENE KADAR ŞÜKRAN DUYACAĞIM’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi’nin tanıtım programında şunları söyledi: “Partiyi kurduk. Seçime gideceğiz, YSK’dan tersine sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Aklıma Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmek geldi. Kendisine gittim, 15 milletvekili talep ettim. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Ben sülaleme, Sayın Kılıçdaroğlu’nu çocuklarıyla beraber vasiyet ettim. Başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir.”