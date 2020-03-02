KALABALIK CADDELERE SIĞMADI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz (27) memleketi Kütahya’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Ulu Cami’deki törende şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze törenine Muhammed Yılmaz’ın babası Hüseyin Yılmaz, annesi Hatice Yılmaz, şehidin kardeşleri İbrahim ve Emre Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, askeri ve mülki erkan ile yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sokaklara sığmayan kalabalıktan bazıları evlerin çatılarına çıkarak şehidi uğurladı. Şehidin annesi Hatice Yılmaz, “Benim kahraman oğlum” diyerek asker selamı verdi. Şehit daha sonra dua ve gözyaşları arasında Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

DAYIMA GİDİYORUZ









Şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın (23) cenaze töreni Samsun’daydı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, taziyelerini ilettikleri aileyi teskin etmeye çalıştı. Cenaze töreninde şehidin asker kıyafeti giyen yeğeni Turgay Can Ergün, dayısının tabutu başında asker selamı verdi. Küçük çocuğun “Şehit yeğeniyim ben. Dayımı görmeye gidiyoruz. Vatan sağ olsun” sözleri yürekleri dağladı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzunda top arabasına konulan şehidin naaşı, yaklaşık bir kilometre top aracında taşındıktan sonra cenaze aracıyla şehitlikte defnedildi. Öte yandan şehit Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı’nın ortaokulda okuduğu dönemde 19 Mayıs İzcilik Kulübü’ne üye olduğu ve izcilik faaliyetlerine katıldığı öğrenildi. 19 Mayıs İzcilik Kulübü üyeleri de cenaze töreninde hazır bulundu.

AĞITLARLA UĞURLANDI









Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in (24) cenazesi, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık Köyü Camisi’nin önüne getirildi. Burada şehidin kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü, anne Emine Özdemir oğlu için ağıtlar yaktı. Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi. Törene, şehidin ailesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yozgat Valisi Kadir Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. DHA- AA- İHA

DEVLETİN ZİRVESİ UĞURLADI









İdlib’de Esad güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve çok sayıda siyasetçi ile bürokrat da katıldı. Şehidin annesi Kezban Erdemir ve babası Mehmet Çankaya, cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, geçit töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi. Mert Gökhan KOÇ/ANKARA