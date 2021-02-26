'Beni alamazlar' dedi, neye uğradığını şaşırdı! Yasa dışı bahis çetesine nefes kesen operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Twitch" adlı internet tabanlı canlı yayın programı üzerinden canlı yayın yaparak vatandaşları yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden şebeke üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent merkezinde belirledikleri iki adrese yaptıkları baskında 2'si kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan "Bora" kod adını kullanan R.G'nin (28), Ş.E. (27) ve H.A. (23) ile yüzlerini tanınmayacak şekilde kapatarak program üzerinden canlı yayın yaptıkları, izlenme oranlarını artırmak ve yasa dışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacıyla tuzağa düşürdükleri kişileri "çekiliş", "hediye çeki" ve "bonus" dağıtarak yasa dışı bahis oynamaya teşvik ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan R.G'nin, canlı yayın sırasında emniyet mensuplarına hitaben, "Beni almak güvence, öz güven ve tecrübe ister. Beni almaya teçhizatları yetmez." dediği ortaya çıktı.

Şüphelilerden biri ifadesi alınarak serbest bırakıldı, R.G, Ş.E. ve H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.