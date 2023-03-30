Ben partisi değil biz partisiyiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber ortak yayınında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Bunalan insanları devletine tahrik etmeye çalışan bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Benim askerime bunlar yoklar burada diyorlar. Elinize dizinize dursun ya. Bizim askerimiz, polisimiz, jandarmamız hepsi oralarda. Bu askere böyle ihanet olur mu?

ELİNDEN TUTTUK BAŞBAKAN YAPTIK

Karşımızda kaybedilenler kulübü gibi bir masa var. Masada olup da hiç seçim kazanan var mı? Kendi başarısıyla yeteneğiyle bir yere gelmiş var mı? Yok. Kimi kasetle iş başına geldi, kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere getirdik, başbakan yaptık, bakan yaptık. Kimi her gittiği partiyi karıştırıp kaostan beslendi. Masanın gizli ortaklarından da nasıl partinin başına geldiğini vatandaşlarım biliyor. Milletim onlara nasılsa bu güzel memleketin idaresini vermeyeceği için kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler, birbirlerine vursunlar.

Haberin Devamı

AİLENİN KORUNMASI ÖNCELİĞİMİZ

(6284 sayılı kanunla ilgili tartışmalar) Aile kurumunun korunması bizim önceliğimizdir. Anayasa değişikliği dahil en açık şekilde biz savunduk. Özgürlük adıyla LGBT gibi sapkın hayat tarzlarının toplumumuza empoze edilmesine biz rıza gösteremeyiz. Sapkın akımlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadınlarımızın hakkına, hukukuna, onuruna yönelik hiçbir müdahaleye de izin vermeyiz. Ancak görülüyor ki bu gökkuşağı masası için milletimizin değerleri hiçbir anlam ifade etmiyor. Terör örgütleri gibi sapkın akımların da önünü açma aile kurumunu delik deşik etme niyetindeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV, A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

YENİLENMELER OLACAK

Bu dönemde de milletvekili listelerimizde birtakım yenilenmeler muhakkak olacaktır. Bakan arkadaşlarımız da kabinede sahip oldukları birikimi ve enerjiyi milletvekili olarak Meclis çatısı altında değerlendirecekler. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edecekleri yerden aday olacaktır. AK Parti ben partisi değil, biz partisidir.

Haberin Devamı

SEÇİMDEN SONRA SİSTEM

Kendi logosuyla seçime girmek isteyen partilerimiz var. Kendi logosuyla seçimlere girme kararlılığı içerisinde olan partilerimiz buradan ne alırlarsa geleceğe de onla yürüme durumları olacak. Bunu tabi aramızda sık sık görüşüyoruz. Temennimiz odur ki bu işi her sistem gibi sistemin geliştirilmesi gereken tarafları var, seçimden sonra da bunları ele alacağız.

(Akkuyu Nükleer Santralı’nın açılışı) Enerji bizim hidroelektrik, kömür santralleri, Akkuyu Enerji santralı bunlar bizim için olmazsa olmaz yatırımlar. Ardından 3 tane daha planlıyoruz. Önümüzdeki 5 senede bunları da halletmemiz gerekiyor. Türkiye enerjide sıkıntıya girmesin diye bunu yapmaya mecburuz. 27’sinde belki Sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemde bağlanacağız. Akkuyu’nun ilk adımını atacağız.

Haberin Devamı

(Bankacılık krizleri) Benim tezim her zaman düşük faizdir. Avrupa devamlı yüksek faizlerle bu yolda devam etmek istedi, bunların bu yüksek faiz teorisi tutmadı. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar.”

İMAR AFFINI ARTIK DÜŞÜNEMEYİZ

-Bu olaylardan sonra İstanbul’da bu alanlarda söz sahibi olan mühendislerle, mimarlarla, hocalarımızla genişçe bir toplantı yaptık. Bütün bunlardan sonra yeni bir adımı, yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Allah lütfeder görev bize gelirse, biz bu hocalarımızla yeni dönemde kendileriyle bunu daha teferruatlı bir şekilde ele alıp, yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz. Artık bu evde filanca oturuyor düşünmeden, ‘buna ne yapılır’, bunun kararını yasa yoluyla vermemiz lazım. İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Düşünmeye kalırsak, şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız.

Haberin Devamı

KÖY EVLERİ BİTME NOKTASINA GELDİ

- Milletimiz müsterih olsun 3.3 milyon kentsel dönüşüm projesini yapan kadrolar iş başında. Yeni temelleri attık, atmaya devam ediyoruz. Toplam 27 bin 949 konutun inşasına fiilen başlamış durumdayız. Köy evlerinin bazıları bitme noktasına geldi. Bunlarla ilgili çıkmış İP’in başkanı ‘bunlar basit çukurlarda hastane yapıyorlar...’ Şu inşaata çukur mu denir? Hayatında inşaat görmemiş, derinliği olur onları bilmeyen, bunlar demiz kumu falan değil. TOKİ zaten kendini ispatlamış, zemine de dikkat ediyoruz. Özellikle sağlam, buralarda kullanılan yerler daha çok kaya. Buralarda inşaatları yapıyoruz. Bir tanesi çıkmış doktor müsvettesi, konuşuyor. Hanımefendi o da maşallah inşaat mühendis olmuş o da konuşuyor. Bizim hastaneleri küçümsüyor. Yalana gerek yok, biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım... Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım Erdoğan, konuşursan buna göre konuş. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat et, beni de kendinle uğraştırma.

Haberin Devamı

850 KİŞİ UZVUNU KAYBETTİ

-Bu hafta pazartesi günü Adıyaman’daydık 50 bini aşkın ebedi aleme uğurladığımız vatandaşlarımız var. Onlar bizim değerlerimizde, bizim inancımızda şehitler safındadır. Peygamberimize komşudur. Bunların yakınlarıyla görüşüyoruz. Hepsi tabii gerçekten çok çok canları yanmış vaziyette. Onların acısını biraz paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Ramazan boyunca da depremzedelerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Biz bu adımları atarken en çok üzüldüğümüz konulardan bir tanesi 850 ayak, kol bu şekilde kaybetmiş kardeşlerimiz, evlatlarımız var. Protezleri vesaire yapıyoruz. Bu çalışmalar hızla devam etti. İki bacağını kaybetmiş, annesini babasını da kaybetmiş var. Az bir rakam değil 850. Bunlar da hayatta protezlerle vesaire bu hayatları sürdürecekler. Bir de bizim devletin huzur evlerinde misafir edeceklerimiz var, onlarla bir hayat süreceğiz. Arkadaşlarıma söyledim, protezlerde bile en kalitelisini arayacaksınız, bulacaksınız. Devletim bana dört dörtlük sahip çıkmadı dedirtmeyelim.