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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Beli tutulan işçiyi, bulunduğu iskeleden itfaiye ekipleri indirdi

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Beli tutulan işçiyi, bulunduğu iskeleden itfaiye ekipleri indirdi
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde inşaat işçisi Beşir Arslan (31), çalışırken beli tutulunca iskelede mahsur kaldı. Hareket etmekte güçlük çeken Arslan’ı bulunduğu yerden itfaiye ekipleri indirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yüzbaşılar Mahallesi’nde yapımı devam eden hastane inşaatında meydana geldi. Çalışırken beli tutulan Beşir Arslan, mesai arkadaşları tarafından üzerinde bulunduğu iskeleye yatırıldı. Hareket etmekte güçlük çeken Arslan için sağlık ekiplerine haber verdi. Beşir Arslan indirilemeyince, itfaiyeden yardım istendi.

Gelen itfaiye ekipleri, Arslan’ı sedyeye alarak itfaiye aracının merdiveniyle bulunduğu yerden indirdi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Arslan, Gölcük Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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