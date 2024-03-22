Belgrad Ormanı'nda sır cesetler! 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

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İstanbul'da, Belgrad ormanlarında art arda cesetler bulundu. Cesetlerin arkasındaki sır perdesi ise araştırılıyor. Biri toprağa yarı gömülü halde bulundu, bir diğeri ise çöp konteynerinde yazan notla ortaya çıktı. Peş peşe bulunan cesetler, "Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

CESETLERİ VATANDAŞLAR BULDU

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı.

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Geçtiğimiz günlerde çöp konteynerine ''ceset aşağıda'' yazısını takip eden polis ekipleri bir erkek cesedi buldu. Bu olaydan birkaç gün önce yine aynı bölgede kayıp olan bir adamın yarı gömülü cesedi bulunmuştu. Bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Ölü bulunan kişinin Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu ve gencin başından vurularak öldüğü belirlendi.

CİNAYET BÜRO DEDEKTİKLERİ OLAYLARI ARAŞTIRIYOR

Cinayet büro dedektiflerinin cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmaları devam ediyor.