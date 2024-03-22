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Belgrad Ormanı'nda sır cesetler! 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

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#İstanbul#Belgrad Ormanı#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 10:46

İstanbul Sarıyer'deki Belgrad Ormanı son günlerde bulunan cesetlerle gündeme geldi. Bölgede 35 günde 3 ceset bulundu. Korkunç olaylar silsilesine ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik anlattı.

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İstanbul'da, Belgrad ormanlarında art arda cesetler bulundu. Cesetlerin arkasındaki sır perdesi ise araştırılıyor. Biri toprağa yarı gömülü halde bulundu, bir diğeri ise çöp konteynerinde yazan notla ortaya çıktı. Peş peşe bulunan cesetler, "Belgrad Ormanı'nda neler oluyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Belgrad Ormanında sır cesetler 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

CESETLERİ VATANDAŞLAR BULDU

İstanbul'un ciğerleri Belgrad Ormanları son zamanlarda yürüyüşe giden, su almaya giden ya da fotoğraf çekmeye giden vatandaşların bulduğu esrarengiz cesetlerle gündeme gelmeye başladı.

Belgrad Ormanında sır cesetler 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

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Geçtiğimiz günlerde çöp konteynerine ''ceset aşağıda'' yazısını takip eden polis ekipleri bir erkek cesedi buldu. Bu olaydan birkaç gün önce yine aynı bölgede kayıp olan bir adamın yarı gömülü cesedi bulunmuştu. Bununla da sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz ay ise yine aynı yerde kravatla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Belgrad Ormanında sır cesetler 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

Cesetlerden birinin kimliği tespit edildi. Ölü bulunan kişinin Bağcılar'da görülen ve kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki Serhat Kantele olduğu ve gencin başından vurularak öldüğü belirlendi.

Belgrad Ormanında sır cesetler 35 günde 3 vaka... Cinayet büro dedektifleri araştırıyor

CİNAYET BÜRO DEDEKTİKLERİ OLAYLARI ARAŞTIRIYOR

Cinayet büro dedektiflerinin cesetlerin ardındaki sır perdesini aralamak için çalışmaları devam ediyor.

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#İstanbul#Belgrad Ormanı#Cinayet

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