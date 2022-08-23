Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Belediye tesisinden malzeme çaldılar, başkan sayesinde yakalandılar

Güncelleme Tarihi:

#Malzeme#Belediye#Tesis
Belediye tesisinden malzeme çaldılar, başkan sayesinde yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 17:49

Tokat'ın Başçiftlik Belediyesi'ne ait sosyal tesisten malzeme çalan 3 hırsızlık şüphelisi, ihbarla olay yerine giden Belediye Başkanı Murat Tuncer'in de desteğiyle jandarma ekiplerince yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 14.00 sıralarında Başçiftlik Belediyesi kayak tesisine ait sosyal tesislerde meydana geldi. Bölgeden araçla geçen biri, tesisin içindeki kalorifer peteklerini 3 şüphelinin araca yüklediğini görünce Belediye Başkanı Murat Tuncer'i arayarak bilgi verdi. Başkan Tuncer ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İlçe merkezine 20 kilometre mesafedeki tesise giden Başkan Tuncer, hırsızların kaçmaması için aracını yola park etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri de şüpheliler O.T. (32), K.P. (18) ve Ö.K.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı. 

Belediye tesisinden malzeme çaldılar, başkan sayesinde yakalandılar



Olayın ardından bilgi veren Başkan Tuncer, "Bir personelimizin babası buradan geçerken, kalorifer peteklerini araca yüklenirken görmüş. Aracın plakasını aldım. Hemen jandarmaya haber verdim. Daha sonra buraya geldim. Kalorifer kazanının başında kendilerinin uğraştıklarını gördüm. Müdahale ettiğim zaman paniklediler. Girişteki yolu keserek çıkışlarını engelledim. Jandarma gelince teslim oldular. İçeriden petekleri sökmüşler, başka neler almışlar incelemeden sonra belli olacak" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malzeme#Belediye#Tesis

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit