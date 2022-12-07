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Belçika’da aile katliamı

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#Belçika#Aile#Katliam
Belçika’da aile katliamı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Belçika’nın kuzeyindeki Flaman bölgesinde bulunan Dendermonde kentinde yaşayan İsmail Y. (33), çıkan tartışma sonrasında altı aylık hamile eşi Cennet K.Y.’yi (28), ardından da 5 yaşındaki oğlu Efe’yi boğarak öldürdü.

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Cuma gecesi cinayetleri işleyen İsmail Y., ertesi gün karakola giderek polise teslim oldu. Türkiye doğumlu olan ve evlendikten sonra Belçika’ya yerleşen İsmail Y.’nin olay anında da uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Polis İsmail Y.’ye son dört yılda en az dört kez aile içi şiddet ihbarıyla müdahale etti. Yaklaşık yedi aydır olayın gerçekleştiği evde yaşayan çift hakkında bu süre içinde aile içi şiddet ihbarı kaydı yoktu. Belçika polisinin, her müdahalede Cennet K.Y.’den, aile içi şiddet nedeniyle eşinden şikâyetçi olmasını istediği ancak bu talebe olumlu yanıt alamadığı ifade edildi. Çiftin daha önce birkaç kez ayrıldığı, Cennet K.Y.’nin bir süre ailesinin yanında yaşadığı ancak her defasında yeniden bir araya geldikleri öğrenildi. 

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#Belçika#Aile#Katliam

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