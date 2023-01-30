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Beklenen kar yağdı! Palandöken şenlendi

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#Kar#Yağış#Palandöken
Beklenen kar yağdı Palandöken şenlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 07:00

Üç gündür aralıksız yağan kar, sezonu suni karla açmak zorunda kalan Palandöken’de yüzleri güldürdü. Karla dolan kayak pistleri, kayakseverler ve yarıyıl tatilindeki çocuklarla şenlendi.

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DENİZ seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Erzurum Palandöken’de sezon, 12 Aralık’ta suni kar ile açıldı. Pistlerde karın bol olmaması, kayak merkezine ilgiyi azalttı. Palandöken’de yarıyıl tatiliyle başlayan ve 3 gündür etkili olan kar yağışı, kayakseverler tarafından sevinçle karşılandı. Havalimanına 15, kent merkezine 5 dakika uzaklıkta olan Palandöken Kayak Merkezi’ndeki otellerde doluluk oranı, yağan kar ve yarıyıl tatili ile yüzde 80’lere ulaştı.

Beklenen kar yağdı Palandöken şenlendi

En uzunu 14 kilometre olan 27 pistten aynı anda 20 bin kişinin yararlanabildiği Palandöken’de kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler de acemi pistinde kızakla kayabiliyor. Karnelerini aldıktan sonra Türkiye’nin dört bir tarafından aileleriyle Palandöken’e gelen çocuklar ise kayak pistlerinde tatilin keyfini çıkardı. Erzurum Havalimanı’nda da uçakların rahat inip kalkmasını sağlamak amacıyla pistlerde kar kaldırma çalışmaları başlatıldı. DHMİ tarafından yapılan açıklama, 31 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 20 ileri teknolojik araç, 34.10 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 görevinin başında bulunuyor.

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Beklenen kar yağdı Palandöken şenlendi

ULUDAĞ’DA 50 SANTİMİ GEÇTİ

Uludağ’da kış sezonu kar yağmaması sebebiyle sönük geçerken, 3 gündür yağan kar otel işletmecilerinin ve misafirlerin yüzünü güldürdü. Zirvede kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Günübirlikçi veya diğer illerden gelen vatandaşlar, pistlere akın etti. Beyaz gelinliğini giyen pistler, kayak yapanlardan çok sosyal medyacılarla doldu. Elinden telefonu düşürmeyen gencinden yaşlısına birçok kişi, sezonun açıldığını duyurdu. Kimi arkadaşına kendisini çektirirken, kimi ise işini şansa bırakmayıp kendi işini kendi gördü.

Beklenen kar yağdı Palandöken şenlendi

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İSTANBUL’A SULU KAR

İstanbul’da son günlerde hava sıcaklığının hızla düşmesinin ardından, dün sabah erken saatlerde Kartal Aydos’ta yılın ilk karı yağdı. Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetse de Aydos Ormanı’nın yüksek kesimlerinde ağaçlar karla kaplandı.

 

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#Kar#Yağış#Palandöken

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