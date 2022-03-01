Beklenen düşüş başladı

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya hesabından yayınladığı 12-18 Şubat tarihli haritaya göre, pik yaşayan pek çok ilde vaka sayısı düşüşe geçti. Bakan Koca, “Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin” dedi. Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki illerin “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki illerin ise “çok yüksek” riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Koca’nın paylaştığı haritaya göre Bingöl (74) ve Şırnak (82) turuncu renkte yer aldı.

16 İL RİSKLİ

Geçtiğimiz hafta 26 ilde vaka sayısı 100 binde binin üzerindeyken, bu hafta bu sayı gerileyerek 16’ya indi. Bin 961 ile Amasya ilk sırada yer alırken, bu ili bin 606 ile Samsun, bin 336 ile Tokat, bin 292 ile Çorum, bin 216 ile Ankara, bin 206 ile Kırşehir takip etti. 100 binde binin üzerinde olan diğer iller arasında Ordu (Bin 190), Yalova (Bin 142), Denizli (Bin 136), Karabük (Bin 111), Burdur (Bin 108), Trabzon (Bin 91), Rize (Bin 73), Artvin (Bin 49), Giresun (Bin 23), Çanakkale (Bin 7) yer aldı.

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3 BÜYÜK İLDE ‘PİK’ GERİLEDİ

HARİTAYA göre, İstanbul’da vaka sayısı geçen hafta 111 bin iken bu hafta 96 bine, Ankara’da 74 bin iken 69 bine, İzmir’de 45 bin iken 34 bine geriledi. Böylece vaka sayıları geçtiğimiz haftaya göre üç büyük şehirde de gerilemiş oldu.