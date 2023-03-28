Bekir Bozdağ duyurdu! Deprem soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 325 oldu

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'ndeki iftar programında konuştu. Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların sorumlularıyla ilgili yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"BİN 552 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Deprem felaketi nedeniyle yaşanan zorlukların elbette hukuk açısından da sorumlu olduğu kişiler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ceza hukuk soruşturmalarının sağlıklı yürümesi bakımından deprem yaşanan her yerde Cumhuriyet Savcılıkları bünyesinde deprem soruşturma büroları oluşturuldu. Buralarda savcılarımız etkin bir soruşturmayı yürütmektedirler. Deprem nedeniyle yıkılmış binaların içerisinde delil toplanmadan enkazı kaldıran herhangi bir bina yoktur. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmıştır. Soruşturmalar aktif bir şekilde yürütülmektedir ve bu kapsamda bugüne kadar haklarında işlem yapılan pek çok kişide olmuştur. Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar bin 552 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. 325 şüpheli tutuklandı, 566 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 355 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılırken, 98 şüpheli hakkında şu anda gözaltı talimatı verilmiştir. Adli tahkikat bütün boyutlarıyla devam etmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından iadelerinin talep edildiği bazı kişiler de vardır. Yurt dışına kaçan bazı kişiler var. Bunlarla ilgili de adalet bakanlığımız iade talebinde bulunmuştur. 4 kişinin de böyle olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca hakkında soruşturma olanlardan 74 kişinin de vefat ettiğini görüyoruz.

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"ÜZERİ ÖRTÜLEN HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

Bu rakamları şunun için verdik. Bu konuda adli tahkikat bütün yönleriyle devam etmektedir. Sadece müteahhitler değil, yapı denetim sorumluları, mühendisler, işçiler… Hasılı bu binanın temelinin atılmasından bitimine kadar iskan izni verilmesine kadar hangi aşamada, kimlerin sorumluluğu varsa bunların tamamıyla ilgili adli soruşturmalar devam etmektedir. Sorumluluklarını elbette hukuk tayin edecektir. Bilirkişilerin ortaya koyduğu raporlar bu açıdan yol gösterici olacaktır ve ona göre de mahkemelerimiz bunları değerlendirecektir. Şunun için söylüyorum, üzeri örtülen herhangi bir şey yoktur.