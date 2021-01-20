Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav soru ve cevap anahtarı 22 Ocak'ta yayımlanacak!

2021 bekçilik sınavı son gelişmeler ile takip edilmeye devam ediyor. 16 Ocak'ta yapılması planlanan ancak koronavirüsü nedeniyle 20 Ocak'ta gerçekleşen bekçilik sınavının ardından adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamaya odaklandı. Kurumun daha önce sınav programına dair yayınladığı duyuruda bekçilik sınav sonuçlarının 15 Şubat 2021 tarihinden erişime açılacağı bildirildi.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SORU VE CEVAPLAR 22 OCAK'TA YAYIMLANACAK

Bekçilik sınav programında yer alan bilgilere göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

SINAV İTİRAZLARI

Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.

• İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

• Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile KDV dâhil 20 (yirmi) TL itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

• Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçe ya da faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

• Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.