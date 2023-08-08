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Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

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#İstanbul#Kaçak Göçmen#Çelme
Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 09:39

İstanbul'da kaçak göçmenlere yönelik denetimler artarak devam ederken, o denetimler sırasında Bayrampaşa'da bekçilerin kovaladığı kaçak göçmeni, çevredeki bir kişi çelme atarak durdurdu. Sultangazi'deki denetimlerde ise, bir fabrikanın çatısına çıkarak kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, kısa bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Her iki olay da kameralara yansıdı.

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Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

Muratpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerde, bir kaçak göçmen, çarşı ve mahalle bekçilerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Bekçilerin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene, bir vatandaş çelme takarak müdahale etti.

Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

Vatandaşın müdahalesi sırasında yere düşen kaçak göçmen, bekçiler tarafından gözaltına alındı.

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Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

YAKALANMAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Sultangazi'de ise geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde Cebeci Mahallesi'nde polisten kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, bir fabrikanın çatısına çıkarak ara sokaklara dağıldılar. Kısa bir süre sonra ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındılar. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

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#İstanbul#Kaçak Göçmen#Çelme

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