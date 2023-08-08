Bekçilerden kaçan göçmeni çelme atarak yakalattı

Haberin Devamı

Bayrampaşa'da dün akşam saatlerinde kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı.

Muratpaşa Mahallesi'ndeki denetimlerde, bir kaçak göçmen, çarşı ve mahalle bekçilerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Bekçilerin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene, bir vatandaş çelme takarak müdahale etti.

Vatandaşın müdahalesi sırasında yere düşen kaçak göçmen, bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

YAKALANMAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Sultangazi'de ise geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde Cebeci Mahallesi'nde polisten kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, bir fabrikanın çatısına çıkarak ara sokaklara dağıldılar. Kısa bir süre sonra ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındılar. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.