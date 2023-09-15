×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Hırsız#Hırsızlık
Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 11:31

Ankara'da park halindeki otomobili çalan 2 şüpheliden Ö.D., elindeki bıçakla polisten kaçmaya çalışırken, mahalle bekçisi tarafından bacaklarından silahla vurularak yakalandı. Ö.D.'nin yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün Mamak ilçesinde meydana geldi. İ.K., otomobilinin park ettiği yerde olmadığını görünce polis merkezine şikayette bulundu. Mamak Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin, şüpheliler Ö.D. ve O.A. tarafından çalındığı belirlendi.

Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı

"YA BEN YA SİZ ÖLÜRSÜNÜZ"

Çalınan araç, şüphelilerin adresinde park halinde bulundu. Aracın içinde direksiyonun alt kısmında kablolarla uğraşırken polisin geldiğini gören şüpheli Ö.D., kaçmak istedi. Üzerindeki bıçakla 1 polis memurunu yaralayan şüpheli, "Ya ben ya siz ölürsünüz, bırakın beni" diye bağırarak, koşmaya başladı.

Haberin Devamı

Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı

BEKÇİ, BACAĞINDAN VURDU

Polis, yaşanan kovalamaca sırasında bıçağı çevresindeki vatandaşlara da savuran şüpheliyi havaya uyarı ateşi açarak ve biber gazı ile müdahale ederek durdurmaya çalıştı. Buna rağmen bıçağı bırakmayan şüpheli Ö.D., mahalle bekçisi tarafından silahla bacaklarından vurularak yakalandı. Ö.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürürken, şüphelinin elindeki bıçakla çevresine zarar vermeye çalışması ve bekçi tarafından vurulması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı

Bekçi, hırsızı bacaklarından vurarak yakaladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Hırsız#Hırsızlık

BAKMADAN GEÇME!