Bedelli askerlik ücreti 2021! Bedelli askerlik başvurusu ile ilgili merak edilenler

Bedelli askerlik ücreti, 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak–haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti son bir yılda yüzde 13,50 oranında arttı.

Döviz karşılığı bedelli askerlik yapmak isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşları ise geçen yılın ikinci yarısında 5 bin 563 Euro öderken, bu yıl 4 bin 402 Euro ödeyecek.

Bedelli askerlik kapsamındaki ücreti nereye yatıracağım?

Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, bir defada Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmem halinde yedek subay olarak askere alınabilir miyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde birinci fıkrası (f) bendi gereğince bedelli askerlik hizmeti kapsamında müracaat ve ödemelerini yapan yükümlüler bedelli askerlik hizmetinden vazgeçmeleri halinde bedelli askerliğe başvurmadan önceki statülerine göre askerlik hizmetini yerine getirmek zorundadırlar.

Bedelli askerlik hizmeti için bizzat müracaat etmek zorunda mıyım? Ayrıca nereye müracaat etmeliyim?

Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince hak sahibi olanların bizzat kendisi, eşi, birinci ve ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri veya vasileri aracılığıyla e-devlet üzerinden veya askerlik şubelerine başvurarak müracaat işlemlerini yapabilir.

Bedelli askerlik başvurumu hangi tarihten itibaren yapabilirim? Ödeme ve başvurumu hangi tarihe kadar tamamlamalıyım?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesinde yer alan şartları taşıyan yükümlülerin bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 aralık tarihine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin ödenmesi gerekmektedir.

Erteleme hakkım bulunmaktadır. Bedelli askerliğe müracaat edebilir miyim, bedelli askerlik hizmetine müracaat edip tekrardan vazgeçebilir miyim?



7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmetinden erteleme hakkınız bulunması halinde yararlanabilirsiniz. Bedelli askerlik hizmetine müracaat ettikten sonra Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci madde 6’ncı fıkrasında yer alan hususlar kapsamında bedelin iadesini talep edebilirsiniz.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara