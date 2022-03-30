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Bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

#İstanbul#Sancaktepe#Bebek
Bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

İstanbul Sancaktepe'de bir çöp konteynerinde ölü olarak bulunan bebeğin annesi polis tarafından gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'nde ifade veren Pervin Y. (36), 5 çocuğu olduğunu, eşinin daha fazla çocuk istememesi yüzünden bebeği çöpe attığını söyledi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinde dün temizlik görevlileri bir bebek cesedi görerek polise haber vermişlerdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yeni doğduğu anlaşılan bebeğin boynuna dolanmış halde doğum kordonu olduğunu tespit ederek soruşturma açmıştı.

Polis ekipleri olayla ilgili yaptıkları incelemede bir güvenlik kamerasının saat 08.00'de bir kadının çöp konteynerinin çevresinde dolaşırken görüntülendiğini belirledi. Yapılan incelemede bu kadının tekstil işçiliği yapan Pervin Y. olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Pervin Y. gözaltına alındı.

Bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

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HAMİLELİĞİNİ GİZLEMİŞ

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan Pervin Y. 18 ile 5 yaşları arasında 5 çocukları olduğunu söyleyerek, yeni doğurduğu bebeği eşinin çocuk istememesi nedeniyle çöpe attığını söyledi. Pervin Y., bebeği gece yarısından sonra banyoda doğurduğunu, doğduğunda bebeğin ölü olduğunu belirtti.

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Şüpheli Pervin Y. "Eşim çocuk istemiyordu, sorun çıkarmasından endişe ederek hamile olduğumu ondan gizlemiştim. Bebeği bir süre banyoda beklettim. Daha sonra karanlıkta çöp konteynerine attım. Sabah tekrar kontrol etmeye gittim." dediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Pervin Y. adliyeye sevk edildi.

Bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan annenin bebeğini çöp konteynerine atma anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın elinde görülen beyaz örtüye sarılı bebeği çöp konteynerinin içine koyduğu görülüyor. Bir süre kadın konteynerin başında bekledikten sonra olay yerinden ayrılıyor.

Bebeğini çöp konteynerine böyle atmış

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#İstanbul#Sancaktepe#Bebek

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