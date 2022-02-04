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Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! 20 yıla kadar hapis cezası istendi

#Istanbul#Avcılar#Bebeğe İşkence
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti 20 yıla kadar hapis cezası istendi

İstanbul Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır sulu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi Korucu'ya 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Bakırköy 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Ezgi Korucu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. 

DEHŞET MÜTAALADA ORTAYA ÇIKTI

Duruşma savıcı esas hakkında mütalaasında, Ezgi Korucu'nun Eylül Mira Korucu'ya bir türlü ısınamaması üzerine, onu öldürmeye karar verdiğini belirtti. Annenin, Kasım 2017 ile Ocak 2019 tarihleri arasında birçok kez savunmasız durumda bulunan bebeğin burun, ağız ve kulağının iç kısmı ile göbek deliğine şırınga iğnesini batırdığı, kafa, göz altı, bacak, kol ve göğüs kısımlarına kesiler attığı, yine kol, bacaklar ve yanak kısmı ile kulak arkasına şırınga iğnesiyle sıvı el sabunu, çamaşır suyu ve yüzey temizleme sıvısı enjekte ettiği kaydedildi.

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Ayrıca hastanede tedavisi yapılan bebeğin koluna takılı olan damar yolu iğne girişine hastane tuvaletinden temin ettiği sıvı sabunu enjekte ettiği de anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa yönelik işlediği, sürece yayılan eylemlerinin bir bütün halinde altsoyu tasarlayarak ve eziyet çektirerek kasten öldürmeye suçunun oluştuğu vurgulandı. 

13 YILDAN 20 YILA KADAR

Sanık Ezgi Korucu'nun "altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak olan çocuğu tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve tutukluluğunun devamı istendi. Baba ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını ve sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları, bir sonraki celse mütalaaya karşı savunma yapacakları belirterek tahliyesini istedi.

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Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca heyet sanık ve avukatların savunma yapmaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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#Istanbul#Avcılar#Bebeğe İşkence

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