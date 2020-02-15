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Burcu PURTUL UÇAR
Haber Giriş: 15.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Annesi çamaşır suyu ile işkence etmişti! O evlada kayyım

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Annesi çamaşır suyu ile işkence etmişti! O evlada kayyım

İstanbul Avcılar’da 1.5 yaşına kadar kızına çamaşır suyu enjekte edip jiletle kestiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ezgi Korucu (28) davasında mahkeme, baba Eray Korucu’nun sanıktan şikâyetçi olmaması nedeniyle 2 yaşındaki E.M.K.’ya kayyım atanmasına karar verdi.

Söz alan sanık Ezgi Korucu “Ben kötü bir anne değilim. Çocuklarım görüşüme geliyor. Zarar versem görüşüme gelmezlerdi” dedi. Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen Doç. Dr. Hasan Önal çocuk istismarı yapan annelerin evlerindeki sorunlardan kaçmak için bu yöntemleri kullandıklarını ve hastaneleri bir korunak gibi gördüklerini söyledi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın ceza ehliyeti konusunda rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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