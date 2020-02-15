Annesi çamaşır suyu ile işkence etmişti! O evlada kayyım

Söz alan sanık Ezgi Korucu “Ben kötü bir anne değilim. Çocuklarım görüşüme geliyor. Zarar versem görüşüme gelmezlerdi” dedi. Bakırköy 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tanık olarak dinlenen Doç. Dr. Hasan Önal çocuk istismarı yapan annelerin evlerindeki sorunlardan kaçmak için bu yöntemleri kullandıklarını ve hastaneleri bir korunak gibi gördüklerini söyledi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın ceza ehliyeti konusunda rapor hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



