Bebeğin ismi için mahkemelik oldular... Sosyetik boşanmada ikinci perde

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Doğukan Dudaroğlu Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Gizlilik ve basın yasağının olduğu boşanma davası devam ederken Doğukan Dudaroğlu ile Alara Mildon yeniden mahkemelik oldu. Boşanma aşamasındaki eşi Alara Mildon’un 3 ay önce dünyaya gelen kızlarına onayı ve isteği dışında ‘Fatoş Mila’ isim koyduğunu iddia eden Dudaroğlu, çocuğun isminin değiştirilmesi için dava açtı.

‘KENDİ ANNESİNİN ADINI VERDİ’

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde şunlara yer verildi: “Alara Mildon küçük bebeği, kendi hırs ve kötü niyetli emellerine alet etmekte, küçük yararına ve menfaatine aykırı hareket etmektedir. Bebeğe sırf müvekkilden intikam almak için bu adı koymuştur. Müvekkili yok sayarak, bilgisi ve onayı dışında kendi annesinin adını vererek, üstelik müvekkilin ‘Fatoş’ ismini sevmediğini defalarca tekrarlamasına rağmen çocuğa bu ismi koymuştur.”

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İsim değişikliği istenildiği belirtilen dilekçede, “Çocuğa kayyım atanması amacıyla tarafımızca sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunulacaktır. Tüm bu nedenlerle çocuğun ‘Fatoş Mila’ olan isminin nüfus kayıtlarından silinerek daha önce belirlenen ‘Zeynep Lia’ olarak nüfusa tescilini talep ediyoruz” denildi.