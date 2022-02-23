BBP Genel Başkanı Destici'den Rusya'ya Ukrayna tepkisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden istihbarat uyarısı: İşgalin eli kulağındaABD'den istihbarat uyarısı: 'İşgalin eli kulağında'#Rusya
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'#Rusya
Rusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isimRusya-Ukrayna krizinde gündem yaptırımlar: İşte hedefteki üç Rus isim!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü#Rusya
Kovid-19da tehdit durumu değişiyor... Bakan Kocadan risk grubu vurgusuKovid-19'da tehdit durumu değişiyor... Bakan Koca'dan 'risk grubu' vurgusu#Koronavirüs
Ukraynalı Bakan: Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırızUkraynalı Bakan: 'Rusya saldırırsa yanıt vermeye hazırız'#Ukrayna
Doktor Bakarı darbeden saldırgan tutuklandıDoktor Bakar'ı darbeden saldırgan tutuklandı#ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş mesajlar Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeliye teşekkür...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Rusya-Ukrayna krizi, S-400 konusu, Bahçeli'ye teşekkür...#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gizli plan sızdı, Putini çıldırtacak liste...Gizli plan sızdı, Putin'i çıldırtacak liste...#AB
Galatasarayda Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamlar ve maaşlar açıkladıGalatasaray'da Burak Elmas, menajerlere ödenen rakamlar ve maaşlar açıkladı!#Galatasaray
Bir kriz daha kapıda Sayı 5 milyon olacakBir kriz daha kapıda! 'Sayı 5 milyon olacak' #Ukrayna
Bakan Soyludan Gülistan Doku açıklamasıBakan Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması#Gülistan Doku
Fenerbahçenin çocuğuyum demesin'Fenerbahçe'nin çocuğuyum demesin'
Bakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurduBakan Kasapoğlu, dijital etkinlikle 2022’nin Gençlik Katılım Yılı olduğunu duyurdu#Bakan Kasapoğlu
Covid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yokCovid 19, ünlü sunucunun kocasında ağır hasar bırakmıştı, gözyaşları sel oldu: Bizim için mutlu son yok!#Kate Garraway
HABERLERGündem Haberleri

BBP Genel Başkanı Destici'den Rusya'ya Ukrayna tepkisi

#BBP#Mustafa Destici#Rusya
BBP Genel Başkanı Desticiden Rusyaya Ukrayna tepkisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Rusya’nın, Putin’in yaptığı açıklamada dile getirdiği SSCB sınırları içindeki halklar ve bölgelerle hala devam eden ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri ile güvenlik endişelerini ‘anlaşılabilir’ bulanlar olsa da biz Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini hiçbir sebeple ve şartla meşru ve kabul edilebilir görmüyoruz” dedi.

Haberin Devamı

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Destici, gündemdeki konuları değerlendirdi. Destici, Ukrayna’daki gelişmeler konusunda sorunun sadece Donbas bölgesinden ibaret olmadığını söyleyerek, “ABD’nin tüm dünyada, özellikle Rusya’nın ‘kendi nüfuz sahası saydığı’ bölgelerde kendine bağlı yönetimler oluşturmaya çalışması, bunun karşısında Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ‘kaybettiklerini telafi etme’ gayreti, bizce bugünkü sorunun temellerini oluşturuyor. Bugün yaşananların bir benzerine 2014’te Kırım’ın ilhakında şahit olmuştuk. Yine, şeklen aynısı olmasa da pek çok yerde mesela Gürcistan’da ve Ermenistan’da ABD ve Rusya arasındaki nüfuz savaşının etkilerini yaşadık, halen bütün şiddetiyle yaşamaya devam ediyoruz. Rusya’nın, Putin’in yaptığı açıklamada dile getirdiği SSCB sınırları içindeki halklar ve bölgelerle hala devam eden ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri ile güvenlik endişelerini ‘anlaşılabilir’ bulanlar olsa da biz Rusya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini hiçbir sebeple ve şartla meşru ve kabul edilebilir görmüyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı ‘Rusya’nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararının Minsk Anlaşmalarına aykırı olduğu’, ’Harekatın Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği’ ve ‘Rusya’nın bu kararının kabul edilmez olarak değerlendirildiği’ yönündeki açıklamaları destekliyoruz” dedi.

ABD'YE ELEŞTİRİLER

ABD’nin de NATO ve dünya barışıyla ilgili tezlerini tutarlı bulmadıklarını kaydeden Destcici, “Bu tutarsızlığın nedenlerinin ilk sırasında ABD’nin dünyanın pek çok yerinde benzer yöntemlerle benzer problemlere sebep olması var. ABD’nin uluslararası ilişkilerinde önceliği hiçbir zaman ‘barış’ ve 'demokrasi' olmadı. Benzer hadiseler Kırım’da da yaşandı. Bugün -kurumsal olarak- Birleşmiş Milletler’i, Avrupa Birliği’ni ve NATO’yu Avrupa ülkelerinin tümünü ve dünya üzerinde Rusya’yla ilişkisi olan tüm ülkeleri Rusya ile arasında devam eden ‘güç savaşı‘nda yanında yer almaya zorlayan ABD, o gün hiçbir şey yapmamıştı. Yine son olarak ABD, NATO ülkesi olmamıza, NATO Sözleşmesi’nin açık, net, hiçbir tartışmaya ve tevile imkan tanımayan 5. maddesine rağmen Suriye’den ülkemize yönelen saldırıları ‘Türkiye’nin kendi meselesi’ olarak tanımlamıştı. ABD, bilindiği gibi geçen yıl 'ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA)' kapsamında Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları almıştı ve uygulamaya devam ediyor. Proje ortağı olduğumuz, parasını ödediğimiz F-35’leri bize teslim etmediği gibi, Türkiye’nin bir hava savunma sistemine sahip olmasını engellemeye çalışıyor, Türkiye’nin hava savunma sistemine sahip olmasını yaptırım gerekçesi sayabiliyor. Yine ABD, doğrudan Biden’ın ağzından 'Türkiye’de bir yönetim değişikliği istediği' ve bu değişikliği 'muhalefetteki dostlarıyla birlikte gerçekleştirecekleri' yönünde açıklamalar yapmıştı. ABD, hala Türkiye’yi hedef alan başta PKK/PYD-YPG olmak üzere terör örgütlerine destek olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin tarafların tümüyle ilişkilerini ve iş birliklerini sürdürebilen tek ülke olduğunu kaydeden Destici, “Türkiye, yaşanan problemde çözümün anahtarı olmalı; bunu gerçekleştirebilmek için Ukrayna’nın toprak bütünlüğü dışında hiçbir tarafın kayıtsız şartsız destekçisi olarak konumlanmamalıdır. Türkiye, gerginliğin savaşa dönüşmemesi için elindeki tüm gayreti göstermektedir. Türkiye, durumu tüm faktörleriyle ve yönleriyle değerlendirebilecek, tüm senaryoları öngörebilecek, adalete ve evrensel değerlere bağlı kalarak istikametini belirleyebilecek birikime ve iradeye sahip güçlü ve köklü bir devlettir. Türkiye, tarafların tümüyle adaletten ayrılmadan, süreci de ilişkileri de yönetebilecek tecrübeye ve yeteneğe sahiptir” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

ALTI PARTİNİN LİDERLERİNİN BİR ARAYA GELMESİ

Altı partinin bir araya gelmesine ilişkin de Destici, “’6’lı masa’ kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan etkiyi ve atfedilen önemini kaybetse de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Değerlendirme yaparken zaman zaman konuların esasını kaçırabiliyoruz. Maalesef, ülkemizde muhalefet partilerinin önemli bir kısmı sorunların çözümüne katkı yapamıyor, iç politikayla milli meseleleri birbirinden ayıramıyor, oy istediği topluma bir gelecek projesi sunamıyor. Toplumdaki farklılıkların, gündelik politik anlaşmazlıkları, karşılıklı polemiklerin şekillendirdiği sabun köpüğü bir söylem, siyaseti gerçek dışı bir zemine hapsediyor. Çoğu zaman muhalefeti gözlemlediğimizde ülkenin en temel meselelerinde bile iktidarları yönlendirecek, iktidarlara kendini test etmek zorunda hissettirecek sağlıklı, derli toplu, tutarlı bir söyleme rastlayamıyoruz. Çok uzağa gitmeyelim, yaşadığımız ekonomi krizde, pandemi döneminde, kısıtlama şartlarında, ülkemizin terörle mücadelesinde ve sınır ötesi harekatlarında bile hatırda kalan bir öneride bulunmadılar ya da bulunamadılar. Her biri ayrı ayrı 'Kürt meselesi' tabiriyle kast ettikleri şeyi, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' dedikleri şeyi izah edemezlerken; mazilerinde, söylemlerinde, dünyalarında hemen hemen hiçbir müşterekleri bulunmayan 6’sı bir araya geldiklerinde nasıl anlaşıp tarif edecekler merakla bekliyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BBP#Mustafa Destici#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti

BAKMADAN GEÇME!

Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya
Baltacıdan Şahin Giraya…. Osmanlıyı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

Baltacı'dan Şahin Giray'a…. Osmanlı'yı da çöküşe götüren coğrafya: Kuzey Karadeniz

#Rusya
Donbas neden önemli Putin bu hamleyi neden yaptı | 8 SORU 8 YANIT

Donbas neden önemli? Putin bu hamleyi neden yaptı? | 8 SORU 8 YANIT

#Lugansk Halk Cumhuriyeti