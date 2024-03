BBP Genel Başkanı Destici'den CHP'ye 'iş birliği' tepkisi

Haberin Devamı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür'e açıklamalarda bulundu. İşte Destici'nin açıklamalarından satır başları:

"ANKARA GÖLBAŞI'NDA ÖNDEYİZ"

Yoğun bir tempo içerisinde çalıştık. Ben bu son 1 ay içerisinde 29 il, 16'sı büyükşehir olmak üzere 60 civarında ilçe ve 11'de belde ziyaret etmişim. Şu güne kadar yani 100'ün üzerinde bir ziyaret gerçekleştirmişiz. Gölbaşındayız. Gölbaşı da bizim için çok kıymetli ve çok önemli. Ankara'mızın gelişen ve gözde ilçesi ve inşallah burada Gökhan Koçak kardeşimiz ekibiyle birlikte, hanım kardeşlerimizle birlikte, Alperen gençlerimizle birlikte 3 aydan fazla bir süredir can siperane çok ciddi bir çalışma gerçekleştirdiler. Belediye başkanlığını en üst düzeyde yönetecek ve Gölbaşı'nın tüm problemlerinde çözecek, tüm yatırımlarını da getirecek çevreye de tecrübeye de sahiptir. Burasını öyle bir hale getireceğiz ki mesela burası bize verilirse ki şu anda öndeyiz, inşallah pazar akşamı da bu sevince hep birlikte yaşayacağız. İnsanlarımız o zaman nasıl bir Gölbaşı önümüzdeki 5 yıl sonunda gördüklerinde belki de hayal edemedikleri bir Gölbaşı'yla karşı karşıya kalacaklar.

Haberin Devamı

"CHP DEM PARTİ İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Bizi ne ilgilendiriyor? Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve kardeşliği. Bizim kırmızı çizgimiz terör. Yani her parti her partiyle iş birliği yapabilir. Her isteyen istediği parti siyaset yapabilir. Her isteyen istediği partiyi adayı destekleyebilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir.

Kim terör ve şiddetten besleniyorsa, kim terör ve şiddetin sözcülüğünü yapıyorsa, iltisaklıysa onun uzantısı da ve kim de onlarla iş birliği yaparak seçim kazanma yoluna gidiyorsa biz bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi bunlar İstanbul'da iş birliği yapıyor. Kent uzlaştığı altında Mersin'de, Adana'da işbirliği yapıyor. Aynen Meclis kürsünde yaşananlar korkarım ki yarın İBB meclisinde, Adana meclisinde, Mersin meclisinde yaşanacak ve oradan bir güç devşirecekler, bir meşruiyet kazanmaya çalışacaklar. Onun için bu çok yanlış ve kim yapıyorsa yapsın ki şu anda CHP yapıyor gözüküyor, Ekrem İmamoğlu yapıyor gözüküyor, Vahap Seçer yapıyor gözüküyor. Dolayısıyla kim yapıyorsa yapsın, bunları mutlaka terk etmeliler. Bırakın bir grubu, bir tane bile PKK'lı meclis üyesi İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Van'da, Adana'da, Mersin'de, Antalya'da olmamalı. Çünkü bunların hedefleri ve hesapları Türkiye'yi karıştırmaktır. Türkiye'nin dirliğine, birliğine, kardeşliğine ve devletine zarar vermektir. CHP ve onun etrafında kümelenen blokun büyük bir hata içinde olduğunu görmekteyiz.

Haberin Devamı

"YRP TABANI DA SEÇİMDE SAĞDUYULU DAVRANACAKTIR"

Yeniden Refah Partisi bizim kardeşlerimizin partisi. Arzu ederdik ki bu iş birliği devam etsin. Tabii ki istedikleri yerde adayı gösterebilirler. Kritik ileride ben Cumhur İttifakı'yla birlikte seçimlere girmelerini çok arzu ederdim. Siyaset her zaman alverişi olmaz. Yani istediğimizi alamadık diye efendim işte biz her yerde adayı çıkartıyoruz, kaybettirsek de çıkarırız, bizim umurumuzda olmaz gibi davranışlar her zaman siyasette ve özellikle bizim hedeflediğimiz, hedef kitlemizde olan tabanda karşılık bulmaz. Vakit henüz geçmiş değil. En azından Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara gibi kritik illerimizde adaylarını çeker ve Cumhuriyet İttifakı adaylarını desteklediğini açıklarsa memlekete de millete de büyük bir güzellik yapmış olur ve tabanda da büyük bir karşılık bulur. Bu desteği bir pazarlığa büründürmeyi ben şahsen doğru bulmuyorum. Ya kazanamayacaksak, kazanma şansımız yoksa bizim gibi düşünen ve daha 3-5 ay önce birlikte olduğumuz bir ittifaka kaybettirmek için yola çıkmayı da doğru bulmuyorum. Onların ortaya sürdükleri hassasiyetleri biz zaten iliklerimize kadar hissediyoruz. Dolayısıyla bunları yaşıyoruz. Onun için bunları çok doğru bulmuyorum. Kendileri parti kurumsal olarak destek vermeseler de ben inanıyorum ki tabanları sağduyulu davranacaktır. Terörle arasına mesafe koyan siyasi partilerimize ve adaylarımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Başarıyı da kendi adaylarımıza diliyorum.