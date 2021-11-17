BBP Genel Başkanı Destici'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz... Asgari ücret ne kadar olacak#Cumhurbaşkanı
İstanbulda kırmızı alarm Bakan Kocadan çok önemli uyarıİstanbul'da kırmızı alarm! Bakan Koca'dan çok önemli uyarı#Koronavirüs
Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim Kendisi de açıkladı, o detay...Şenol Güneş sonrası inanılmaz değişim! Kendisi de açıkladı, o detay...#Hakan Çalhanoğlu
Düzce’de deprem İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…Düzce’de deprem! İstanbul ve birçok şehirde hissedildi…#İstanbul
Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike...Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar! "Marmara depremiyle ilgisi yok, asıl tehlike..."#Deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecekCumhurbaşkanı Erdoğan: Ben görevde oldukça faizle mücadelem sürecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüzde 50+1 tartışmasına ilişkin açıklama#Erdoğan
Lionel Messi geri mi dönüyor Barcelonadan açıklama...Lionel Messi geri mi dönüyor? Barcelona'dan açıklama...#Barcelona
En yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktıEn yakın arkadaşının doğumuna girdi... Bebeğin babası kocası çıktı#ABD
Usta şair Sezai Karakoça son vedaUsta şair Sezai Karakoç'a son veda#Sezai Karakoç
Terör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandıTerör örgütü üyeliğinden aranan Suriyeli sanatçı yakalandı#Şanlıurfa
Akıl alır gibi değil Tarihte böylesi yok Rakibinin arka kanadına dokununca...'Akıl alır gibi değil! Tarihte böylesi yok' Rakibinin arka kanadına dokununca...#Formula 1
Bilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldıBilim kurgu filmi değil gerçek... Son çare okullar süresiz kapatıldı!#Hindistan
Charles ile Camilla Ürdüne gitti, Londraya şişe şişe kutsal su götürüyorCharles ile Camilla Ürdün'e gitti, Londra'ya şişe şişe kutsal su götürüyor#Prens Charles
Evlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyorEvlenmemek için büyükelçiliğe bile sığınmıştı: Evine döndü ama insan içine çıkmıyor #Prens Albert
HABERLERGündem Haberleri

BBP Genel Başkanı Destici'den Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyareti

#BBP Genel Başkanı#Mustafa Destici#Başak Cengiz
BBP Genel Başkanı Desticiden Başak Cengizin ailesine taziye ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz tarafından Yenimahalle'deki evlerinde karşılanan Destici, aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Destici, Başak Cengiz'in artık bütün Türkiye'nin kızı olduğunu belirterek, "Bu hadise sadece sizin için değil, bütün Türkiye için büyük bir acı oldu." dedi.

Başak Cengiz'in suçsuz ve günahsız olduğunu kaydeden Destici, "Şehit mertebesinde inşallah ahirette karşılanacak." diye konuştu.

Anne Beyhan Cengiz ise "Benim kızımın adı Başak. Ben inanıyorum ki bin tane tohum çıkacak. Başaklar çoğalacak. Güçlü bir şekilde bereket yağacak. Kızımın elinde silah değil, kalem vardı. Silaha hazırlanmamıştı. Karşısındaki silahlı ve planlı. Güçsüz birini seçiyor." ifadesini kullandı.

Başak Cengiz için dua okuyan Destici, ardından acılı anne ve babadan kızları hakkında bilgi alıp ailenin fotoğraf albümünü inceledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BBP Genel Başkanı#Mustafa Destici#Başak Cengiz

BAKMADAN GEÇME!

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte dünyayı kurtaracak proje

Ve Bill Gates harekete geçti... İşte 'dünyayı kurtaracak' proje!

#Bill Gates
Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

Birçok kişi bu detayı bilmiyor... 2 aylık birden alabilirsiniz

#Prim
Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem

Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamıştı... Kovid-19 aşısında yeni dönem!

#Kovid Aşısı