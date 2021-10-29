Bazı kişi ve kuruluşların Türkiye’deki malvarlıkları donduruldu

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ’Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin karar’a göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişilerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların malvarlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6’ncı maddesi gereğince donduruldu.
BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMAZSA KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK
Kararda, malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.
Malvarlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay’a dava açabileceği aktarıldı.
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