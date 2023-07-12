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Bayrampaşa'da vahşet! Derin dondurucuda parçalara ayrılmış halde bulundu

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Polis
Bayrampaşada vahşet Derin dondurucuda parçalara ayrılmış halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 16:11

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir apartman dairesinde parçalara ayrılarak derin dondurucuya konulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

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Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönde çalışma yapıldı. Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

Bayrampaşada vahşet Derin dondurucuda parçalara ayrılmış halde bulundu

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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#İSTANBUL#Bayrampaşa#Polis

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