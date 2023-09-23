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Bayrampaşa'da korkunç ölüm! Direksiyon sınavı için sıra beklerken yaslandığı tel çit koptu

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#İstanbul#Bayrampaşa#Çit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 13:21

İstanbul Bayrampaşa'da direksiyon sınavı için sıra beklerken yaslandığı tel çit kopan Akif Türkmen yaklaşık 10 metreden aşağı düştü. Türkmen, olay yerinde hayatını kaybederken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis olay sonrası soruşturma başlatırken, Türkmen'in düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 09:10 sıralarında meydana geldi. Altın Tepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde direksiyon sınavı için sıra bekleyen Akif Türkmen (32), 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının tel çitine yaslandı. 

ÇİTLE BİRLİKTE AŞAĞI DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Tel çitin kopmasıyla Akif Türkmen aşağı düşerek ağır yaralandı. Olayı görüp yardıma koşan vatandaşlar Akif Türkmen'e müdahale ederek yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bayrampaşada korkunç ölüm Direksiyon sınavı için sıra beklerken yaslandığı tel çit koptu

Olayı duyarak gelen Türkmen'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Akif Türkmen'in cesedi polisin olay yeri incelemesinin ardından ambulansa alınarak kaldırıldı.

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Aynı yerde direksiyon sınavına giren Melik Çiftçi, "Biz sınavdaydık, arkadaşımız sınav sırasını beklerken kursiyerleri izliyor. Demirlere yaslanıyor, o sırada aşağı düşüp vefat ediyor. Sınav sırasını beklerken demirle birlikte aşağı düşüyor" dedi. 

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akif Türkmen'in yaslandığı çitin kopmasıyla aşağı düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

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#İstanbul#Bayrampaşa#Çit

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