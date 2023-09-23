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Devasa timsah ağzında cansız bir adamın bedeni ile Florida sokaklarında gezdi

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#Abd#Timsah#Florida
Devasa timsah ağzında cansız bir adamın bedeni ile Florida sokaklarında gezdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 10:25

ABD'nin Florida eyaletinde ağzında cansız bir adamın bedeni ile dolaşan timsah yetkiller tarafından etkisiz hale getirdi. Timsahın görüntüleri bugün sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

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ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Clearwater'da bulunan yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki timsah yetkilileri alarma geçirdi.

Olay Cuma günü bölge sakinlerinden birinin ağzında cansız birinin bedenini taşıyan devasa bir timsah gördüğünü ihbar etmesi ile ortaya çıktı.

Devasa timsah ağzında cansız bir adamın bedeni ile Florida sokaklarında gezdi

"AĞZINDA BİR CESET

News 9'a konuşan JaMarcus Bullard isimli görgü tanığı, "Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

Yaptığı bir iş görüşmesinden denk gelirken timsahı gördüğünü anlatan Bullard, acil durum personelinin gelir gelmez devasa timsahı sudan çıkardığını belirterek "Biz uzakta beklerken bir silah sesi duyduk sanırım timsahı vurdular" dedi.

Devasa timsah ağzında cansız bir adamın bedeni ile Florida sokaklarında gezdi

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

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Pinellas İlçesi Şerif Ofisi de olay sonrası hem kurbanın hem de timsahın kanaldan çıkarıldığını doğruladı ancak tetiği çekenlerin kendileri olup olmadığı konusunda bilgi vermeyi reddetti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de 4.5 metrelik timsahın müfettişlerin yanında kanlar içerisinde yattığı görüldü.

Timsahın bulunduğu bölge, 5 dönümlük bir gölü de içeren Ridgecrest Park'da yer alıyor.

Devasa timsah ağzında cansız bir adamın bedeni ile Florida sokaklarında gezdi

TİMSAHIN AĞZINDAKİ ADAMIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Bölge sakinlerine göre, devasa timsahlar bölgede sık sık görülüyor ancak bu hafta etkisiz hale getirilen timsah en büyüklerden biriydi.

Müfettişler timsahın ağzında cansız bedeni bulunan Floridalı vatandaşın ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.

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#Abd#Timsah#Florida

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