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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 02:51 | Son Güncelleme:

Bayrampaşa'da hareketli gece! 7 yaralı

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Bayrampaşa'da hareketli gece! 7 yaralı
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Bayrampaşa’da meydana gelen bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 00.15 sıralarında Uygur Caddesi'nde meydana geldi.

Caddede buluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerin birbirlerine bıçakla saldırdığı olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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