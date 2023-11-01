Bayrampaşa enginarına ütopik dokunuş

Haberin Devamı

Enginarın İstanbul Bayrampaşa’da önemli bir yeri olduğunu keşfeden Sönmez, ilçe ile ilişkisini tekrar gözden geçirdi. Bayrampaşa enginarı üzerinden, hakiki geçmişten - hayal ettiği geleceğe doğru bir köprü kurdu. Sönmez, ütopik Bayrampaşa enginarları tasarlayarak hayata geçirdi. Sönmez, tasarladığı ütopik enginarları Hürriyet’e anlattı:

‘BİR UYGARLIK’

“İnsanların olmadığı bir dünyada enginarlar Bayrampaşa’da kendi uygarlıklarını kursalar nasıl olurdu düşüncesiyle buluştum, bence mutlu olurlardı.Hatta bu bir ütopya olurdu. Serginin amacı; mekânların deneyimlenmesinde iktidar araçlarının oluşturduğu algıların üzerimizdeki etkilerini sorgulamaya dair bir soru işareti koymak.”