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Bayrampaşa enginarına ütopik dokunuş

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#Cansu Sönmez#Enginar#Cynara
Bayrampaşa enginarına ütopik dokunuş
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 07:00

SANATÇI Cansu Sönmez’in “Cynara” (enginar) adıyla hayata geçirdiği kişisel sergisi, Bayrampaşa enginarına kattığı ütopik bakış açısıyla dikkat çekti.

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Enginarın İstanbul Bayrampaşa’da önemli bir yeri olduğunu keşfeden Sönmez, ilçe ile ilişkisini tekrar gözden geçirdi. Bayrampaşa enginarı üzerinden, hakiki geçmişten - hayal ettiği geleceğe doğru bir köprü kurdu. Sönmez, ütopik Bayrampaşa enginarları tasarlayarak hayata geçirdi. Sönmez, tasarladığı ütopik enginarları Hürriyet’e anlattı:

‘BİR UYGARLIK’

“İnsanların olmadığı bir dünyada enginarlar Bayrampaşa’da kendi uygarlıklarını kursalar nasıl olurdu düşüncesiyle buluştum, bence mutlu olurlardı.Hatta bu bir ütopya olurdu. Serginin amacı; mekânların deneyimlenmesinde iktidar araçlarının oluşturduğu algıların üzerimizdeki etkilerini sorgulamaya dair bir soru işareti koymak.”

Bayrampaşa enginarına ütopik dokunuş

 

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#Cansu Sönmez#Enginar#Cynara

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