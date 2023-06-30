Bayramın üçüncü gününde tatilci akını... Plajlar doldu, taştı

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ANTALYA'DA SAHİLLER TIKLIM TIKLIM

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 27, nem oranın yüzde 60 ölçüldüğü Antalya'da, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de yoğunluk yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'ne sabahın erken saatlerinde gelen tatilciler, denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardı. Tatilcilerin bazıları yüzerken, bazıları ise denizde kano yaptı. Güneşlenenlerin yanı sıra sahil bandında araç yoğunluğu da gözlendi. Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

KEMER NÜFUSUNUN 4 KATI TATİLCİYİ AĞIRLIYOR

Kemer ilçesindeki oteller, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Turistlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede nüfus, 200 bini aştı. 49 bin 383 kişinin yaşadığı ilçenin nüfusu, günübirlik ziyaretçiler ile 4 kat arttı. Günün her saati farklı aktiviteler ile tatillerini geçiren, plajlarda güneşlenip, yüzen turistler, özellikle sahillerde yoğunluk oluşturdu. Sırasıyla en çok Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya'dan ziyaretçi ağırlayan ilçe, 200 ülkeden turiste ev sahipliği yapıyor. Turist yoğunluğu nedeniyle araç sayısı ve nüfusu artan ilçede; Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, olası olumsuzluklara karşı denetim yapıp, önlem aldı.

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124 BİN YATAK KAPASİTESİ DOLDU

Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, bayram tatili sürecinde ilçedeki otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti. Çam, "Kemer olarak Kurban Bayramı'nı en güzel şekilde geçiriyoruz. 124 bin yatak kapasitesine sahip ilçemizde, yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. Günübirlik ziyaretçiler ile ilçede tatil yapanların sayısı 200 bini aştı. Misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Herhangi bir problem olmadan Kurban Bayramı'nı geçiriyoruz" dedi.

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130 BİN KONAKLAYAN 70 BİN GÜNÜBİRLİK

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise "Kemer'deki tesislerde 130 bin civarında konaklayan misafirimiz var. Günübirlik gelenler, ANTALYA'dan ve diğer şehirlerden gelenler ile tatilci sayısı 200 bini aşıyor" diye konuştu. 130 bin konaklayandan 70 binin günübirlik olduğunu belirten Yorulmaz, hizmet kalitesi nedeniyle tesislerin dolduğunu söyledi. Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)





KUŞADASI'NDA TURİSTLER PLAJLARI DOLDURDU

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı KUŞADASI'nda, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Başta İzmir olmak üzere Manisa, Denizli ve İstanbul gibi büyükşehirlerden 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelenler, güneşli havayı da fırsat bilip, sahillere koştu. Kadınlar Denizi Plajı, sahil siteleri ve şehir merkezindeki halk plajlarına gelen tatilciler, güneşlenip, denize girdi. Tatilciler, hem denizin hem de güneşin tadını çıkardı. Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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UZUNGÖL'DE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli turistlerin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, pansiyon ve dağ evleri tam kapasite doluluk oranına ulaştı. Turizm acenteleri ile işletmeler, mevcut rezervasyonların uzatıldığını, hareketliliğin bayram sonrasına da yansıyacağını bildirdi. 2 günde 20 bin aracın giriş-çıkış yaptığı Uzungöl'de, kuyruklar oluştu.

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'HERKESE GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM'

Bayram tatilini değerlendirip, eşi ile Karadeniz turuna çıktıklarını belirten Ercan Yılmaz, "Gaziantep'ten buraya eşim ile geldik; tatilimiz vardı. Çok güzel yerler buralar. Daha önce hiç gelmemiştim. Fotoğraflardan görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Herkese gelmesini tavsiye ederim" dedi.

'İNSAN KENDİNİ TABLODAYMIŞ GİBİ HİSSEDİYOR'

Turla Karadeniz'e geldiklerini söyleyen Nusret Durmaz da "Adıyaman'dan geliyoruz. Burası çok güzel. Suyu, havası, doğası muhteşem. Herkesin ölmeden mutlaka gelmesini öneririm" diye konuştu.

Uzungöl'ü daha önce fotoğraflarda sık sık gördüklerini söyleyen Fatih Başar ise "Adana'dan buraya geliyoruz. Burası, Türkiye'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Aile ile gelinebilecek muhteşem bir yer. Bol bol fotoğraf çekildik. İnsan kendini tablodaymış gibi hissediyor" dedi. Yaşar FALCI/ÇAYKARA(Trabzon),(DHA)