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Bayramın ilk gününde kaybolan 3 çocuk Adana'da bulundu

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#Bayram#Kayıp#Çocuk
Bayramın ilk gününde kaybolan 3 çocuk Adanada bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2024 13:39

Mersin'de Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününden beri haber alınmayan 2'si kardeş 3 çocuk, Adana'daki parkta bulundu.

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Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde yaşayan İ.E.K. (13) ve ablası N.K. (16) ile Nusratiye Mahallesi'nde oturan kuzenleri M.P. (13), Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden aileler, çocuklarını aramaya başladı. Bir sonuç çıkmayınca aileler, polise başvurdu. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. 3 çocuk, dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesindeki Bahçelievler Parkı'nda bulundu.

Gündüzleri parkta vakit geçiren, geceleri de camide kaldıkları öğrenilen 3 çocuk, işlemleri sonrası ailelerine teslim edildi.

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#Bayram#Kayıp#Çocuk

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